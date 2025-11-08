https://1prime.ru/20251108/rossiya-864340974.html
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение по двум линиям
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено по двум линиям, в строй вернулась линия "Ферросплавная-1", отключенная с 7 мая, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. "Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено по двум линиям… Сегодня в строй вернулась и вторая линия — "Ферросплавная-1", находившаяся в отключенном состоянии с 7 мая. Её включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и станции в предстоящий отопительный период", - говорится в сообщении. Как отмечается, энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС теперь осуществляется по двум высоковольтным линиям, что "значительно повышает устойчивость энергосистемы станции". Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, была успешно восстановлена 23 октября.
