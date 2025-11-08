На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение по двум линиям

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251108/rossiya-864340974.html
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено по двум линиям, в строй вернулась линия "Ферросплавная-1", отключенная с 7 мая, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. "Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено по двум линиям… Сегодня в строй вернулась и вторая линия — "Ферросплавная-1", находившаяся в отключенном состоянии с 7 мая. Её включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и станции в предстоящий отопительный период", - говорится в сообщении. Как отмечается, энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС теперь осуществляется по двум высоковольтным линиям, что "значительно повышает устойчивость энергосистемы станции". Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, была успешно восстановлена 23 октября.
20:17 08.11.2025
 
Балицкий рассказал о преимуществах запуска ЗАЭС
28 октября, 17:37
Балицкий рассказал о преимуществах запуска ЗАЭС
28 октября, 17:37
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
