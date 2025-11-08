https://1prime.ru/20251108/rossiya-864341597.html

НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Кабмин определил Научно-исследовательский институт (НИИ) "Восход" оператором реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с 1 марта 2026 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов и подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Определить федеральное государственное автономное учреждение "Научно-исследовательский институт "Восход" оператором единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в документе.

