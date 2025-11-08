Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/rossiya-864341597.html
НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ
НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ - 08.11.2025, ПРАЙМ
НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ
Кабмин определил Научно-исследовательский институт (НИИ) "Восход" оператором реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с 1... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T21:03+0300
2025-11-08T21:03+0300
технологии
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/02/830860281_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f215752820184a804e8dd4639fc3a2b9.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Кабмин определил Научно-исследовательский институт (НИИ) "Восход" оператором реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с 1 марта 2026 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов и подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Определить федеральное государственное автономное учреждение "Научно-исследовательский институт "Восход" оператором единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250808/novatek-860462819.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/02/830860281_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_996bea3b7c7f10645b0c8b1451fdc64b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, михаил мишустин, общество
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Общество
21:03 08.11.2025
 
НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ

НИИ "Восход" станет оператором реестра российского ПО с марта 2026 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСервер
Сервер - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Сервер. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Кабмин определил Научно-исследовательский институт (НИИ) "Восход" оператором реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с 1 марта 2026 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов и подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Определить федеральное государственное автономное учреждение "Научно-исследовательский институт "Восход" оператором единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в документе.
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения
8 августа, 12:01
 
ТехнологииРОССИЯМихаил МишустинОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала