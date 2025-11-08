https://1prime.ru/20251108/rossiya-864341597.html
НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ
НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ - 08.11.2025, ПРАЙМ
НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ
Кабмин определил Научно-исследовательский институт (НИИ) "Восход" оператором реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с 1... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T21:03+0300
2025-11-08T21:03+0300
2025-11-08T21:03+0300
технологии
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/02/830860281_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f215752820184a804e8dd4639fc3a2b9.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Кабмин определил Научно-исследовательский институт (НИИ) "Восход" оператором реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с 1 марта 2026 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов и подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Определить федеральное государственное автономное учреждение "Научно-исследовательский институт "Восход" оператором единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250808/novatek-860462819.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/02/830860281_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_996bea3b7c7f10645b0c8b1451fdc64b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин, общество
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Общество
НИИ "Восход" станет оператором реестра российских программ
НИИ "Восход" станет оператором реестра российского ПО с марта 2026 года
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Кабмин определил Научно-исследовательский институт (НИИ) "Восход" оператором реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с 1 марта 2026 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов и подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Определить федеральное государственное автономное учреждение "Научно-исследовательский институт "Восход" оператором единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в документе.
"Новатэк" создал "дочку" для разработки программного обеспечения