Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что возобновляет выпуск программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ. "Сорок дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы "Ч.Т.Д.", которая выходит вместо его "Международной пилорамы", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Премьера документального проекта Маргариты Симоньян "Ч.Т.Д." состоялась 22 февраля 2025 года в эфире телеканала НТВ. Двадцать шестого октября Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
