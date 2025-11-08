https://1prime.ru/20251108/rossiya-864343776.html

Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что возобновляет выпуск программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ. "Сорок дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы "Ч.Т.Д.", которая выходит вместо его "Международной пилорамы", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Премьера документального проекта Маргариты Симоньян "Ч.Т.Д." состоялась 22 февраля 2025 года в эфире телеканала НТВ. Двадцать шестого октября Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

