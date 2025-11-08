Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д." - 08.11.2025
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д." - 08.11.2025, ПРАЙМ
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что возобновляет выпуск программы "Ч.Т.Д." на... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T22:52+0300
2025-11-08T22:52+0300
бизнес
россия
маргарита симоньян
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860016778_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_659e9993ce10db86be4fc46cdf93df0c.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что возобновляет выпуск программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ. "Сорок дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы "Ч.Т.Д.", которая выходит вместо его "Международной пилорамы", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Премьера документального проекта Маргариты Симоньян "Ч.Т.Д." состоялась 22 февраля 2025 года в эфире телеканала НТВ. Двадцать шестого октября Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
бизнес, россия, маргарита симоньян, rt
Бизнес, РОССИЯ, Маргарита Симоньян, RT
22:52 08.11.2025
 
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."

Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д." на НТВ

© РИА Новости . RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости . RT
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что возобновляет выпуск программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ.
"Сорок дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы "Ч.Т.Д.", которая выходит вместо его "Международной пилорамы", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Премьера документального проекта Маргариты Симоньян "Ч.Т.Д." состоялась 22 февраля 2025 года в эфире телеканала НТВ.
Двадцать шестого октября Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
БизнесРОССИЯМаргарита СимоньянRT
 
 
Заголовок открываемого материала