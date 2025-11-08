https://1prime.ru/20251108/ryutte-864342869.html

"Уничтожить Россию". В Финляндии набросились на Рютте

"Уничтожить Россию". В Финляндии набросились на Рютте - 08.11.2025, ПРАЙМ

"Уничтожить Россию". В Финляндии набросились на Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражает обеспокоенность по поводу "ядерной риторики" России, одновременно с этим продолжая укреплять силы альянса в... | 08.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражает обеспокоенность по поводу "ядерной риторики" России, одновременно с этим продолжая укреплять силы альянса в Европе и финансировать Украину, отметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X. "Рютте, видимо, обеспокоен ядерной риторикой Москвы <…>. Похоже на то, что он забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием. Россия ведет экзистенциальную войну, и мы должны это понимать", — написал он.Политик подчеркнул, что если Рютте действительно тревожит угроза ядерного конфликта, то Североатлантическому альянсу следует прекратить расширение и поставки оружия на Украину. Рютте в интервью изданию Welt am Sonntag заявил, что в будущем НАТО планирует больше акцентировать внимание на собственном ядерном потенциале для более эффективного сдерживания потенциальных противников. Генсек считает, что Россия применяет "опасную и безрассудную ядерную риторику", и в этой связи жители Запада "должны понимать, что нет причин для паники, поскольку у НАТО есть мощный ядерный потенциал, обеспечивающий мир". В октябре российское посольство в Бельгии ответило на слова министра обороны Бельгии Тео Франкена в интервью газете Morgen, где он угрожал "стереть Москву с карты мира". Российская дипломатическая миссия назвала такие заявления совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего континента и опасность вовлечения в новую войну. Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя высказывания Франкена, указал, что страны Западной Европы охвачены атмосферой военного психоза и готовятся к противостоянию с Россией. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не бряцает ядерным оружием, это часть политики ядерного сдерживания.

