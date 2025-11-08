Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожить Россию". В Финляндии набросились на Рютте - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/ryutte-864342869.html
"Уничтожить Россию". В Финляндии набросились на Рютте
"Уничтожить Россию". В Финляндии набросились на Рютте - 08.11.2025, ПРАЙМ
"Уничтожить Россию". В Финляндии набросились на Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражает обеспокоенность по поводу "ядерной риторики" России, одновременно с этим продолжая укреплять силы альянса в... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T22:39+0300
2025-11-08T22:39+0300
россия
москва
бельгия
запад
марк рютте
александр грушко
владимир путин
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_abb858544c87617d6deb0f765fdb24a8.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражает обеспокоенность по поводу "ядерной риторики" России, одновременно с этим продолжая укреплять силы альянса в Европе и финансировать Украину, отметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X. "Рютте, видимо, обеспокоен ядерной риторикой Москвы &lt;…&gt;. Похоже на то, что он забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием. Россия ведет экзистенциальную войну, и мы должны это понимать", — написал он.Политик подчеркнул, что если Рютте действительно тревожит угроза ядерного конфликта, то Североатлантическому альянсу следует прекратить расширение и поставки оружия на Украину. Рютте в интервью изданию Welt am Sonntag заявил, что в будущем НАТО планирует больше акцентировать внимание на собственном ядерном потенциале для более эффективного сдерживания потенциальных противников. Генсек считает, что Россия применяет "опасную и безрассудную ядерную риторику", и в этой связи жители Запада "должны понимать, что нет причин для паники, поскольку у НАТО есть мощный ядерный потенциал, обеспечивающий мир". В октябре российское посольство в Бельгии ответило на слова министра обороны Бельгии Тео Франкена в интервью газете Morgen, где он угрожал "стереть Москву с карты мира". Российская дипломатическая миссия назвала такие заявления совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего континента и опасность вовлечения в новую войну. Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя высказывания Франкена, указал, что страны Западной Европы охвачены атмосферой военного психоза и готовятся к противостоянию с Россией. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не бряцает ядерным оружием, это часть политики ядерного сдерживания.
https://1prime.ru/20251108/rossiya-864340774.html
https://1prime.ru/20251108/kallas-864342550.html
москва
бельгия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_68bb8e15f564cd13a3bec5b82c6156ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, бельгия, запад, марк рютте, александр грушко, владимир путин, нато, мид рф
РОССИЯ, МОСКВА, БЕЛЬГИЯ, ЗАПАД, Марк Рютте, Александр Грушко, Владимир Путин, НАТО, МИД РФ
22:39 08.11.2025
 
"Уничтожить Россию". В Финляндии набросились на Рютте

Политик Мема: Рютте тревожит ядерная риторика России, но он продолжает ей угрожать

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Марк Рютте. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражает обеспокоенность по поводу "ядерной риторики" России, одновременно с этим продолжая укреплять силы альянса в Европе и финансировать Украину, отметил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.
"Рютте, видимо, обеспокоен ядерной риторикой Москвы <…>. Похоже на то, что он забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием. Россия ведет экзистенциальную войну, и мы должны это понимать", — написал он.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с серьезным предупреждением ЕС
20:04
Политик подчеркнул, что если Рютте действительно тревожит угроза ядерного конфликта, то Североатлантическому альянсу следует прекратить расширение и поставки оружия на Украину.
Рютте в интервью изданию Welt am Sonntag заявил, что в будущем НАТО планирует больше акцентировать внимание на собственном ядерном потенциале для более эффективного сдерживания потенциальных противников. Генсек считает, что Россия применяет "опасную и безрассудную ядерную риторику", и в этой связи жители Запада "должны понимать, что нет причин для паники, поскольку у НАТО есть мощный ядерный потенциал, обеспечивающий мир".
В октябре российское посольство в Бельгии ответило на слова министра обороны Бельгии Тео Франкена в интервью газете Morgen, где он угрожал "стереть Москву с карты мира". Российская дипломатическая миссия назвала такие заявления совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего континента и опасность вовлечения в новую войну.
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя высказывания Франкена, указал, что страны Западной Европы охвачены атмосферой военного психоза и готовятся к противостоянию с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не бряцает ядерным оружием, это часть политики ядерного сдерживания.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Журналист ответил Каллас на выпад в адрес Москвы
22:26
 
РОССИЯМОСКВАБЕЛЬГИЯЗАПАДМарк РюттеАлександр ГрушкоВладимир ПутинНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала