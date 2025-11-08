https://1prime.ru/20251108/smi-864336206.html

ЕК не смогла убедить Бельгию по вопросу российских активов, пишут СМИ

Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских | 08.11.2025, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – ПРАЙМ. Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов на финансирование Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе, передает бельгийское агентство Belga. "В пятницу представители Еврокомиссии встретились с бельгийской делегацией, чтобы обсудить этот вопрос. Обсуждение было конструктивным, но не смогло развеять правовые и финансовые опасения, высказанные Бельгией", - указывается в сообщении. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Дело в том, что Брюссель, оптимистично обещающий Владимиру Зеленскому помогать "так долго как потребуется", исчерпал все имевшиеся в его распоряжении ресурсы, а страны ЕС отказываются помогать Киеву из собственного кармана. Таким образом, ЕС оказался в ситуации, когда уже финансирование Киева на 2026 год оказалось под вопросом - деньги брать негде. Поскольку основная часть российских финансов хранится в Бельгии, ЕК оказывает на королевство беспрецедентное давление, одной из новых форм которого стали так называемые "двухсторонние консультации", которые нацелены на то, чтобы любыми способами "выкрутить руки" Бельгии и добиться невыгодного этой стране решения. Однако пока Бельгии и, в частности, премьер-министру Барту де Веверу удается сохранять твердость. На прошедшем в конце октября в Брюсселе европейском саммите де Вевер заявил, что ЕК так и не смогла представить ему внятного и заслуживающего обсуждение предложения, которое бы убедило его, что такой шаг может быть "законным" и не нанесет ущерб репутации как Бельгии, так и еврозоне в целом. По словам бельгийского премьера, под удар в случае судебных разбирательств и начала по решениям судов конфискации активов клиентов депозитария Euroclear могут попасть инвесторы во всем мире. Кроме того, де Вевер уверен, что конфискация приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно". Он высказался за то, чтобы Еврокомиссия нашла другие, "более предсказуемые" способы финансирования Киева, намекнув на то, что "разумные" страны, например, Япония, уже категорически высказались против возможности как-либо использовать суверенные средства России. Бельгийский премьер намекнул на новый общеевропейский кредит. Позднее эксперты посчитали, что обслуживание такого кредита будет стоить ЕС порядка 6 миллиардов евро в год. Также Де Вевер подчеркивал, что будет готов обсуждать что-либо по российским активам, если все страны ЕС и мира, располагающие аналогичными средствами, примут в этом участие и если гарантами немедленного возврата Бельгии, в случае необходимости, российских активов "наличными" выступят пропорционально все без исключения страны Евросоюза – то есть, если они будут готовы вернуть Бельгии в кратчайший срок "до нескольких дней" наличными всю сумму "конфискованных" средств. В ожидании развития ситуации сам бельгийский депозитарий вдруг начал размораживать частные средства российских инвесторов без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC). Лидеры ЕС на октябрьском саммите поручили Еврокомиссии к середине декабря представить предложение по финансированию Киева на 2026 и 2027 год. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

2025

