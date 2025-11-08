Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван способ избежать досудебного списания налогов - 08.11.2025
Назван способ избежать досудебного списания налогов
Назван способ избежать досудебного списания налогов - 08.11.2025, ПРАЙМ
Назван способ избежать досудебного списания налогов
Российские налогоплательщики, имеющие задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам, могут подать заявление в ФНС, чтобы избежать досудебного... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T02:33+0300
2025-11-08T02:33+0300
фнс россии
фнс
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российские налогоплательщики, имеющие задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам, могут подать заявление в ФНС, чтобы избежать досудебного списания средств, выяснило РИА Новости, изучив правила ведомства. Долги по налогам и другим обязательным платежам в России, а также пени и штрафы с 1 ноября могут быть списаны с банковских счетов налогоплательщиков в досудебном порядке, а чтобы этого не произошло, должнику необходимо уведомить ФНС о своем несогласии с решениями налоговых органов, выяснило РИА Новости. По действующим правилам, налогоплательщик может не согласиться с полученным налоговым уведомлением, например, если в нем указаны неверные данные о его имуществе, и налог начислен некорректно. Он также может оспорить решение о доначислении налогов, начислении пени и штрафов. Досудебный порядок оспаривания налоговых решений в России обязателен: в течение месяца надо подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию, послать по почте или в электронном виде через "личный кабинет". К заявлению надо приложить свои расчеты, любые объяснения и документы, подтверждающие правоту налогоплательщика. ФНС может согласиться частично или полностью с представленными доводами, отменить или уменьшить сумму платежа, либо отказать в обжаловании. В случае несогласия с принятым решением, налогоплательщик может в течение месяца подать апелляционную жалобу в вышестоящий орган. И только после этого, если и там не добьётся успеха, может подавать исковое заявление в суд. Однако, чтобы задолженность, которую он оспаривает, не была списана до решения суда, необходимо в течение 30 дней уведомить ФНС "о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на исчисление налога в налоговом уведомлении". Форма такого уведомления утверждена приказом ФНС, который уже опубликован и вступил в силу с 1 ноября. Если срок уведомления уже истек, налогоплательщик вправе подать в ФНС ходатайство о восстановлении пропущенного срока. Налоговый орган должен ответить на это ходатайство в течение трех дней. Форма ходатайства также утверждена ведомственным приказом.
фнс россии, фнс
ФНС России, ФНС
02:33 08.11.2025
 
Назван способ избежать досудебного списания налогов

Россиянам рассказали, как избежать досудебного списания налогов

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российские налогоплательщики, имеющие задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам, могут подать заявление в ФНС, чтобы избежать досудебного списания средств, выяснило РИА Новости, изучив правила ведомства.
Долги по налогам и другим обязательным платежам в России, а также пени и штрафы с 1 ноября могут быть списаны с банковских счетов налогоплательщиков в досудебном порядке, а чтобы этого не произошло, должнику необходимо уведомить ФНС о своем несогласии с решениями налоговых органов, выяснило РИА Новости.
По действующим правилам, налогоплательщик может не согласиться с полученным налоговым уведомлением, например, если в нем указаны неверные данные о его имуществе, и налог начислен некорректно. Он также может оспорить решение о доначислении налогов, начислении пени и штрафов.
Досудебный порядок оспаривания налоговых решений в России обязателен: в течение месяца надо подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию, послать по почте или в электронном виде через "личный кабинет". К заявлению надо приложить свои расчеты, любые объяснения и документы, подтверждающие правоту налогоплательщика.
ФНС может согласиться частично или полностью с представленными доводами, отменить или уменьшить сумму платежа, либо отказать в обжаловании.
В случае несогласия с принятым решением, налогоплательщик может в течение месяца подать апелляционную жалобу в вышестоящий орган. И только после этого, если и там не добьётся успеха, может подавать исковое заявление в суд.
Однако, чтобы задолженность, которую он оспаривает, не была списана до решения суда, необходимо в течение 30 дней уведомить ФНС "о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на исчисление налога в налоговом уведомлении". Форма такого уведомления утверждена приказом ФНС, который уже опубликован и вступил в силу с 1 ноября.
Если срок уведомления уже истек, налогоплательщик вправе подать в ФНС ходатайство о восстановлении пропущенного срока. Налоговый орган должен ответить на это ходатайство в течение трех дней. Форма ходатайства также утверждена ведомственным приказом.
 
ФНС РоссииФНС
 
 
Заголовок открываемого материала