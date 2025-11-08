Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана - 08.11.2025
В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана
В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана - 08.11.2025, ПРАЙМ
В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive призвал Штаты оказать давление на Европу и Украину ради завершения конфликта с... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T09:59+0300
2025-11-08T09:59+0300
мировая экономика
россия
сша
европа
украина
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive призвал Штаты оказать давление на Европу и Украину ради завершения конфликта с Россией."Давайте закончим войну сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут", — призвал он, комментируя встречу американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.Дэвис отметил, что западные страны также могут предложить Москве снятие санкций ради прекращения боевых действий на Украине.В пятницу состоялась первая после переноса саммита Россия–США встреча главы Белого дома и венгерского премьера. В начале переговоров Трамп не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште.
мировая экономика, россия, сша, европа, украина, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин
09:59 08.11.2025
 
В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана

Дэвис: Вашингтон должен надавить на Украину и Европу ради завершения конфликта

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive призвал Штаты оказать давление на Европу и Украину ради завершения конфликта с Россией.

"Давайте закончим войну сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут", — призвал он, комментируя встречу американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.

Дэвис отметил, что западные страны также могут предложить Москве снятие санкций ради прекращения боевых действий на Украине.
В пятницу состоялась первая после переноса саммита Россия–США встреча главы Белого дома и венгерского премьера. В начале переговоров Трамп не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште.
Трамп заявил, что Украина потеряла часть территорий
Вчера, 21:37
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАЕВРОПАУКРАИНАДональд ТрампВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала