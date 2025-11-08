https://1prime.ru/20251108/ssha-864333979.html
В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана
мировая экономика
россия
сша
европа
украина
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive призвал Штаты оказать давление на Европу и Украину ради завершения конфликта с Россией."Давайте закончим войну сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут", — призвал он, комментируя встречу американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.Дэвис отметил, что западные страны также могут предложить Москве снятие санкций ради прекращения боевых действий на Украине.В пятницу состоялась первая после переноса саммита Россия–США встреча главы Белого дома и венгерского премьера. В начале переговоров Трамп не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
Дэвис: Вашингтон должен надавить на Украину и Европу ради завершения конфликта