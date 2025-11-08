СМИ: бизнес в США попросил расширить список товаров, подлежащих пошлинам
Guardian: компании в США попросили расширить список подлежащих пошлинам товаров
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Американские компании попросили минторг США расширить перечень товаров, подлежащих дополнительным пошлинам из-за содержания в них стали, пишет газета Guardian.
"Малые, средние и крупные американские компании обратились в минторг США с просьбой добавить еще около 700 позиций в августовский список из 407 товаров, уже подлежащих дополнительным пошлинам из-за содержания в них стали", - говорится в статье.
По данным газеты, в минторг США с просьбой о добавлении зарубежных товаров в перечень подлежащих обложению пошлиной обратились более 200 компаний, занятых как промышленным машиностроением, так и производством велосипедов, консервных банок, колес для грузовиков, пружин для матрасов и сковородок.
Требования американских компаний, как отмечает газета, вызывают тревогу в Европе, где лидеры промышленности опасаются расширения списка пошлин США на продукцию с содержанием стали. При этом, как подчеркивает газета, ряд обратившихся в минторг компаний также жалуются и на конкуренцию со стороны Китая.
Со ссылкой на оценку экспертов газета указывает, что просьбы американских компаний о добавлении минторгом товаров в список пошлин из-за содержания стали в августе имели "почти стопроцентный успех".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.