Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: бизнес в США попросил расширить список товаров, подлежащих пошлинам - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/ssha-864344484.html
СМИ: бизнес в США попросил расширить список товаров, подлежащих пошлинам
СМИ: бизнес в США попросил расширить список товаров, подлежащих пошлинам - 08.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: бизнес в США попросил расширить список товаров, подлежащих пошлинам
Американские компании попросили минторг США расширить перечень товаров, подлежащих дополнительным пошлинам из-за содержания в них стали, пишет газета Guardian. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T23:49+0300
2025-11-08T23:49+0300
бизнес
мировая экономика
сша
европа
китай
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Американские компании попросили минторг США расширить перечень товаров, подлежащих дополнительным пошлинам из-за содержания в них стали, пишет газета Guardian. "Малые, средние и крупные американские компании обратились в минторг США с просьбой добавить еще около 700 позиций в августовский список из 407 товаров, уже подлежащих дополнительным пошлинам из-за содержания в них стали", - говорится в статье. По данным газеты, в минторг США с просьбой о добавлении зарубежных товаров в перечень подлежащих обложению пошлиной обратились более 200 компаний, занятых как промышленным машиностроением, так и производством велосипедов, консервных банок, колес для грузовиков, пружин для матрасов и сковородок. Требования американских компаний, как отмечает газета, вызывают тревогу в Европе, где лидеры промышленности опасаются расширения списка пошлин США на продукцию с содержанием стали. При этом, как подчеркивает газета, ряд обратившихся в минторг компаний также жалуются и на конкуренцию со стороны Китая. Со ссылкой на оценку экспертов газета указывает, что просьбы американских компаний о добавлении минторгом товаров в список пошлин из-за содержания стали в августе имели "почти стопроцентный успех". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
https://1prime.ru/20251106/tramp-864302653.html
сша
европа
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, европа, китай, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, new york times
Бизнес, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, КИТАЙ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, New York Times
23:49 08.11.2025
 
СМИ: бизнес в США попросил расширить список товаров, подлежащих пошлинам

Guardian: компании в США попросили расширить список подлежащих пошлинам товаров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Американские компании попросили минторг США расширить перечень товаров, подлежащих дополнительным пошлинам из-за содержания в них стали, пишет газета Guardian.
"Малые, средние и крупные американские компании обратились в минторг США с просьбой добавить еще около 700 позиций в августовский список из 407 товаров, уже подлежащих дополнительным пошлинам из-за содержания в них стали", - говорится в статье.
По данным газеты, в минторг США с просьбой о добавлении зарубежных товаров в перечень подлежащих обложению пошлиной обратились более 200 компаний, занятых как промышленным машиностроением, так и производством велосипедов, консервных банок, колес для грузовиков, пружин для матрасов и сковородок.
Требования американских компаний, как отмечает газета, вызывают тревогу в Европе, где лидеры промышленности опасаются расширения списка пошлин США на продукцию с содержанием стали. При этом, как подчеркивает газета, ряд обратившихся в минторг компаний также жалуются и на конкуренцию со стороны Китая.
Со ссылкой на оценку экспертов газета указывает, что просьбы американских компаний о добавлении минторгом товаров в список пошлин из-за содержания стали в августе имели "почти стопроцентный успех".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
США понадобится "план Б" на случай отмены пошлин, заявил Трамп
6 ноября, 22:45
 
БизнесМировая экономикаСШАЕВРОПАКИТАЙУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала