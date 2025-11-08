https://1prime.ru/20251108/ssha-864344484.html

СМИ: бизнес в США попросил расширить список товаров, подлежащих пошлинам

2025-11-08T23:49+0300

бизнес

мировая экономика

сша

европа

китай

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

ес

new york times

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Американские компании попросили минторг США расширить перечень товаров, подлежащих дополнительным пошлинам из-за содержания в них стали, пишет газета Guardian. "Малые, средние и крупные американские компании обратились в минторг США с просьбой добавить еще около 700 позиций в августовский список из 407 товаров, уже подлежащих дополнительным пошлинам из-за содержания в них стали", - говорится в статье. По данным газеты, в минторг США с просьбой о добавлении зарубежных товаров в перечень подлежащих обложению пошлиной обратились более 200 компаний, занятых как промышленным машиностроением, так и производством велосипедов, консервных банок, колес для грузовиков, пружин для матрасов и сковородок. Требования американских компаний, как отмечает газета, вызывают тревогу в Европе, где лидеры промышленности опасаются расширения списка пошлин США на продукцию с содержанием стали. При этом, как подчеркивает газета, ряд обратившихся в минторг компаний также жалуются и на конкуренцию со стороны Китая. Со ссылкой на оценку экспертов газета указывает, что просьбы американских компаний о добавлении минторгом товаров в список пошлин из-за содержания стали в августе имели "почти стопроцентный успех". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

2025

