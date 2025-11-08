https://1prime.ru/20251108/tramp-864328788.html
Трамп поручил начать расследование против мясокомбинатов
Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование против мясокомбинатов, обвинив их в увеличении цен на говядину в стране. | 08.11.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование против мясокомбинатов, обвинив их в увеличении цен на говядину в стране.
"Я попросил министерство юстиции немедленно начать расследование в отношении мясокомбинатов, которые взвинчивают цены на говядину", - заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, участники рынка, большая часть которых, по его данным, принадлежат иностранному бизнесу, вступили в незаконный ценовой сговор и занимаются манипулированием ценами.
"Необходимо немедленно принять меры для защиты потребителей, борьбы с незаконными монополиями и обеспечения того, чтобы эти корпорации не наживались преступным путем на американском народе. Прошу министерство юстиции действовать оперативно", - добавил Трамп.
