Трамп поручил начать расследование против мясокомбинатов - 08.11.2025, ПРАЙМ
Трамп поручил начать расследование против мясокомбинатов
2025-11-08T00:21+0300
2025-11-08T00:21+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование против мясокомбинатов, обвинив их в увеличении цен на говядину в стране. "Я попросил министерство юстиции немедленно начать расследование в отношении мясокомбинатов, которые взвинчивают цены на говядину", - заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social. По словам американского лидера, участники рынка, большая часть которых, по его данным, принадлежат иностранному бизнесу, вступили в незаконный ценовой сговор и занимаются манипулированием ценами. "Необходимо немедленно принять меры для защиты потребителей, борьбы с незаконными монополиями и обеспечения того, чтобы эти корпорации не наживались преступным путем на американском народе. Прошу министерство юстиции действовать оперативно", - добавил Трамп.
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
00:21 08.11.2025
 
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование против мясокомбинатов, обвинив их в увеличении цен на говядину в стране.
"Я попросил министерство юстиции немедленно начать расследование в отношении мясокомбинатов, которые взвинчивают цены на говядину", - заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, участники рынка, большая часть которых, по его данным, принадлежат иностранному бизнесу, вступили в незаконный ценовой сговор и занимаются манипулированием ценами.
"Необходимо немедленно принять меры для защиты потребителей, борьбы с незаконными монополиями и обеспечения того, чтобы эти корпорации не наживались преступным путем на американском народе. Прошу министерство юстиции действовать оперативно", - добавил Трамп.
 
