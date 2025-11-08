https://1prime.ru/20251108/tramp-864329186.html
Трамп подтвердил выбор Будапешта для встречи с Путиным, заявил Пушков
Трамп подтвердил выбор Будапешта для встречи с Путиным, заявил Пушков - 08.11.2025, ПРАЙМ
Трамп подтвердил выбор Будапешта для встречи с Путиным, заявил Пушков
Вероятно, президент США Дональд Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, считает сенатор РФ... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T00:48+0300
2025-11-08T00:48+0300
2025-11-08T00:48+0300
россия
экономика
мировая экономика
будапешт
венгрия
сша
дональд трамп
владимир путин
алексей пушков
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864329186.jpg?1762552117
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Вероятно, президент США Дональд Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Визит (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана в Вашингтон оказался, судя по всему, весьма продуктивным. Орбан добился исключения для Венгрии из вторичных санкций США: Венгрия сможет по-прежнему закупать энергоносители в России. Трамп в этом вопросе проявил присущий ему здравый смысл, к которому добавилась сильная симпатия лично к Орбану. Трамп и Орбан обсудили также перспективу встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Накануне визита в США подтвердил, что встреча может состояться в недалеком будущем. Похоже, Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи", - написал Пушков в Telegram-канале.
Он отметил, что Орбан успешным визитом и продуктивным общением с Трампом укрепил свои позиции в ЕС, где президента США "терпеть не могут, но вынуждены с ним считаться". По словам сенатора, факт того, что Трамп поддерживает главу Венгрии, сильно затруднит планы Брюсселя и особенно Киева по "смене режима" в Будапеште через парламентские выборы весной 2026 года.
Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США проведение саммита РФ и США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут в апреле 2026 года. Как ранее заявлял Орбан, на них будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.
будапешт
венгрия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, будапешт, венгрия, сша, дональд трамп, владимир путин, алексей пушков, ес
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, Будапешт, ВЕНГРИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Алексей Пушков, ЕС
Трамп подтвердил выбор Будапешта для встречи с Путиным, заявил Пушков
Пушков: Трамп подтвердил выбор Будапешта для встречи с Путиным
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Вероятно, президент США Дональд Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Визит (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана в Вашингтон оказался, судя по всему, весьма продуктивным. Орбан добился исключения для Венгрии из вторичных санкций США: Венгрия сможет по-прежнему закупать энергоносители в России. Трамп в этом вопросе проявил присущий ему здравый смысл, к которому добавилась сильная симпатия лично к Орбану. Трамп и Орбан обсудили также перспективу встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Накануне визита в США подтвердил, что встреча может состояться в недалеком будущем. Похоже, Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи", - написал Пушков в Telegram-канале.
Он отметил, что Орбан успешным визитом и продуктивным общением с Трампом укрепил свои позиции в ЕС, где президента США "терпеть не могут, но вынуждены с ним считаться". По словам сенатора, факт того, что Трамп поддерживает главу Венгрии, сильно затруднит планы Брюсселя и особенно Киева по "смене режима" в Будапеште через парламентские выборы весной 2026 года.
Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США проведение саммита РФ и США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут в апреле 2026 года. Как ранее заявлял Орбан, на них будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.