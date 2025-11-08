https://1prime.ru/20251108/tramp-864329880.html

Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине - 08.11.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине. | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T02:39+0300

2025-11-08T02:39+0300

2025-11-08T02:39+0300

экономика

мировая экономика

россия

украина

будапешт

сша

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864329880.jpg?1762558795

ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине. "Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться (в конфликте на Украине - ред.)", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, какова основная причина того, что новая встреча между ним и российским президентом Владимиром Путиным до сих пор не состоялась. Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины. В октябре Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

украина

будапешт

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, будапешт, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков