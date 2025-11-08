https://1prime.ru/20251108/turizm-864333232.html
Эксперты рассказали, какими сим-картами пользуются россияне за рубежом
Эксперты рассказали, какими сим-картами пользуются россияне за рубежом
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Более половины туристов из России покупают сим-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM, последние особенно популярны в Турции и Китае, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Почти всем путешественникам, или 93%, важно сразу по прилете получить доступ к интернету. Для этого чуть больше половины опрошенных, или 54%, покупают SIM-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM", - отмечается в сообщении сервиса. Оставшиеся 46% опрошенных подключаются к местному Wi-Fi или используют роуминг. При этом, по данным OneTwoTrip, в топ-5 стран, для которых клиенты сервиса оформляют eSIM, входят Турция (16,3% заказов), Китай (13,2%), ОАЭ (11,6%), Таиланд (6,5%) и Япония (6,3%). Как правило, путешественники выбирают пакет на 1 гигабайт интернет-трафика (почти четверть заказов), безлимитный тариф (15,4%) или на 2 гигабайта (15,3%), добавили в компании.
OneTwoTrip: более половины туристов из РФ покупают сим-карту в стране посещения
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Более половины туристов из России покупают сим-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM, последние особенно популярны в Турции и Китае, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Почти всем путешественникам, или 93%, важно сразу по прилете получить доступ к интернету. Для этого чуть больше половины опрошенных, или 54%, покупают SIM-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM", - отмечается в сообщении сервиса.
Оставшиеся 46% опрошенных подключаются к местному Wi-Fi или используют роуминг.
При этом, по данным OneTwoTrip
, в топ-5 стран, для которых клиенты сервиса оформляют eSIM, входят Турция
(16,3% заказов), Китай
(13,2%), ОАЭ
(11,6%), Таиланд
(6,5%) и Япония
(6,3%).
Как правило, путешественники выбирают пакет на 1 гигабайт интернет-трафика (почти четверть заказов), безлимитный тариф (15,4%) или на 2 гигабайта (15,3%), добавили в компании.