Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, какими сим-картами пользуются россияне за рубежом - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/turizm-864333232.html
Эксперты рассказали, какими сим-картами пользуются россияне за рубежом
Эксперты рассказали, какими сим-картами пользуются россияне за рубежом - 08.11.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, какими сим-картами пользуются россияне за рубежом
Более половины туристов из России покупают сим-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM, последние особенно популярны в Турции и Китае,... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T08:32+0300
2025-11-08T08:32+0300
туризм
бизнес
россия
турция
китай
оаэ
onetwotrip
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738295_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_0c4e5e6ced5f6bee5b682ef67e75f2ae.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Более половины туристов из России покупают сим-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM, последние особенно популярны в Турции и Китае, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Почти всем путешественникам, или 93%, важно сразу по прилете получить доступ к интернету. Для этого чуть больше половины опрошенных, или 54%, покупают SIM-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM", - отмечается в сообщении сервиса. Оставшиеся 46% опрошенных подключаются к местному Wi-Fi или используют роуминг. При этом, по данным OneTwoTrip, в топ-5 стран, для которых клиенты сервиса оформляют eSIM, входят Турция (16,3% заказов), Китай (13,2%), ОАЭ (11,6%), Таиланд (6,5%) и Япония (6,3%). Как правило, путешественники выбирают пакет на 1 гигабайт интернет-трафика (почти четверть заказов), безлимитный тариф (15,4%) или на 2 гигабайта (15,3%), добавили в компании.
турция
китай
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738295_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_38d25aa913d8e57ad820922700b45edc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, турция, китай, оаэ, onetwotrip
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ОАЭ, OneTwoTrip
08:32 08.11.2025
 
Эксперты рассказали, какими сим-картами пользуются россияне за рубежом

OneTwoTrip: более половины туристов из РФ покупают сим-карту в стране посещения

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Повседневная жизнь. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Более половины туристов из России покупают сим-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM, последние особенно популярны в Турции и Китае, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Почти всем путешественникам, или 93%, важно сразу по прилете получить доступ к интернету. Для этого чуть больше половины опрошенных, или 54%, покупают SIM-карту в стране, которую посещают, либо заранее оформляют eSIM", - отмечается в сообщении сервиса.
Оставшиеся 46% опрошенных подключаются к местному Wi-Fi или используют роуминг.
При этом, по данным OneTwoTrip, в топ-5 стран, для которых клиенты сервиса оформляют eSIM, входят Турция (16,3% заказов), Китай (13,2%), ОАЭ (11,6%), Таиланд (6,5%) и Япония (6,3%).
Как правило, путешественники выбирают пакет на 1 гигабайт интернет-трафика (почти четверть заказов), безлимитный тариф (15,4%) или на 2 гигабайта (15,3%), добавили в компании.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯКИТАЙОАЭOneTwoTrip
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала