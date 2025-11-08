https://1prime.ru/20251108/turkmenija-864330267.html
Туркмения может предоставить США льготы в секторе критических минералов
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Туркмения может предоставить США преференциальный режим и льготы в секторе критических минералов, заявили в госдепартаменте по итогам встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с американским лидером Дональдом Трампом.
"Стороны договорились, что Туркменистан рассмотрит вопрос о преференциальном режиме и льготах в секторе критических минералов для американских компаний", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что лидеры двух стран также признали взаимную выгоду от расширения и диверсификации международных рынков сбыта для туркменского природного газа.
