Туркмения может предоставить США льготы в секторе критических минералов

2025-11-08T03:49+0300

экономика

мировая экономика

туркмения

сша

сердар бердымухамедов

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Туркмения может предоставить США преференциальный режим и льготы в секторе критических минералов, заявили в госдепартаменте по итогам встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с американским лидером Дональдом Трампом. "Стороны договорились, что Туркменистан рассмотрит вопрос о преференциальном режиме и льготах в секторе критических минералов для американских компаний", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что лидеры двух стран также признали взаимную выгоду от расширения и диверсификации международных рынков сбыта для туркменского природного газа.

2025

мировая экономика, туркмения, сша, сердар бердымухамедов, дональд трамп