Туркмения может предоставить США льготы в секторе критических минералов - 08.11.2025, ПРАЙМ
Туркмения может предоставить США льготы в секторе критических минералов
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Туркмения может предоставить США преференциальный режим и льготы в секторе критических минералов, заявили в госдепартаменте по итогам встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с американским лидером Дональдом Трампом. "Стороны договорились, что Туркменистан рассмотрит вопрос о преференциальном режиме и льготах в секторе критических минералов для американских компаний", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что лидеры двух стран также признали взаимную выгоду от расширения и диверсификации международных рынков сбыта для туркменского природного газа.
