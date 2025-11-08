https://1prime.ru/20251108/turtsiya-864335835.html
Турция может стать южным газовым хабом, считает эксперт
2025-11-08T12:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Турция, продолжая закупки газа из России, может стать южным газовым хабом, ликвидность которого не в последнюю очередь будет обеспечиваться за счет российского топлива, сказала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова. Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух крупных соглашений по поставкам трубопроводного газа. Они заключены между "Газпром экспортом" и турецкой государственной компанией Botas и истекают в 2025 году. Один предусматривает поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по "Голубому потоку", другой - 5,75 миллиардов кубометров по "Турецкому потоку". "Учитывая позитивный опыт перепродаж российской нефти и нефтепродуктов, Турции даже в случае удовлетворения своих потребностей имеет смысл продолжать закупки нашего газа для дальнейшей его реализации в Европе. Недавно принятие законодательные поправки, разрешающие экспорт СПГ из страны, говорят в пользу этого – Турция может стать южным газовым хабом, ликвидность которого будет обеспечиваться не в последнюю очередь за счет российского газа", – отметила Белова. Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. При этом эксперт обратила внимание на наметившийся тренд на снижение доли российского голубого топлива в турецком импорте: за несколько лет показатель снизился с порядка 50% до около 40%. Однако не растет в Турции и потребление газа – своего пика в 57 миллиардов кубометров оно достигло в 2021 году, опустившись до 51 миллиарда кубометров в 2024 году, продолжила Белова. Дальнейшие перспективы здесь "не столь радужны для поставщиков газа": страна развивает собственную атомную генерацию, в том числе при поддержке российских компаний. Поставленную руководством страны задачу снизить импорт газа Турция решает еще и за счет развития собственной добычи, указала эксперт. Однако, как отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, даже с учетом собственных проектов по росту добычи и планов по увеличению импорта СПГ из США на горизонте нескольких лет Турции потребуется порядка 23-30 миллиардов кубометров трубопроводного импорта. Порядка 15-23 миллиардов кубометров российского газа в ближайшие годы продолжит поставляться в Турцию, у страны особенно в краткосрочной перспективе не так много альтернативных вариантов импорта, добавил Кауфман. "Заканчивающиеся в конце текущего года контракты будут продлены, однако их условия по длительности, объемам и ценам, скорее всего, будут пересмотрены в сторону уменьшения", – допустила Белова. Цены при экспорте в Турцию могут быть ниже стоимости газа в ЕС, но выше цен при поставках в Китай, предположил Кауфман. Турция будет добиваться снижения контрактных цен, согласился и директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он объяснил это тем, что почти все участники мирового рынка газа ожидают существенного падения цен на газ в 2026-2027 годах из-за избытка предложения СПГ – предыдущие четыре года оно, наоборот, было дефицитным – и снижения цен на нефть. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
