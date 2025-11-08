https://1prime.ru/20251108/turtsiya-864336042.html

ЦБ Турции аннулировал лицензии популярных среди туристов платежных систем

АНКАРА, 8 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк Турции аннулировал лицензии на оказание услуг в сфере электронных денег и платежей для ряда популярных в стране и среди туристов сервисов Pay Fix, İninal и Aypara, соответствующее решение регулятора опубликовано в официальном правительственном печатном органе Resmi Gazete. ЦБ Турции 31 октября лишил лицензии платежную систему Papara. За последние годы сервис особенно востребован у российских туристов, так как позволял дистанционно открывать счет по загранпаспорту и после верификации увеличивать лимиты на операции. Эта функция стала особенно актуальной после блокировки российских банковских карт за рубежом. Решение об аннулировании лицензии Papara, по данным информированного источника РИА Новости во властных структурах Турции, не окажет значительного влияния на российских туристов. Переводы через Papara у россиян в последнее время заметно сократились, а место на рынке займут другие игроки, отмечал он. "Лицензии Pay Fix, İninal и Aypara на оказание услуг в сфере электронных денег и платежей аннулированы. После принятия этого решения услуги компаний приостановлены", - говорится в сообщении. Популярность этих платежных систем среди туристов объясняется их удобством для международных операций: сервисы предлагали быстрое пополнение счета, возможность безналичных расчетов в магазинах и онлайн, а также легкую регистрацию без необходимости иметь счет в турецком банке. Благодаря этому российские туристы могли обходить ограничения на использование карт и проводить платежи без посредников.

