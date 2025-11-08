Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками - 08.11.2025
В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками
В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Учения НАТО по борьбе с подводными лодками начинаются в Балтийском море под руководством военно-морских сил Швеции и продлятся до 14 ноября. Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья Швеции и ее территориальных вод. Как ранее сообщали вооруженные силы королевства, Швеция проводит учения, чтобы поделиться с НАТО своими знаниями в области борьбы с подлодками. По словам вооруженных сил, неровное морское дно Швеции создает множество мест, где могут укрыться подводные лодки, однако это требует определенных технологий и навыков. Шведские ВМС, как утверждают вооруженные силы, разработали возможности борьбы с подлодками, адаптированные к условиям сложного дна Балтийского моря. В учениях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки ВМС Швеции и Германии, а также вертолеты. По словам вооруженных сил, подобные учения проходят второй год подряд и, начиная с осени 2026 года, станут постоянными учениями альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
00:30 08.11.2025
 
В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками

В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Учения НАТО по борьбе с подводными лодками начинаются в Балтийском море под руководством военно-морских сил Швеции и продлятся до 14 ноября.
Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья Швеции и ее территориальных вод. Как ранее сообщали вооруженные силы королевства, Швеция проводит учения, чтобы поделиться с НАТО своими знаниями в области борьбы с подлодками.
По словам вооруженных сил, неровное морское дно Швеции создает множество мест, где могут укрыться подводные лодки, однако это требует определенных технологий и навыков. Шведские ВМС, как утверждают вооруженные силы, разработали возможности борьбы с подлодками, адаптированные к условиям сложного дна Балтийского моря.
В учениях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки ВМС Швеции и Германии, а также вертолеты.
По словам вооруженных сил, подобные учения проходят второй год подряд и, начиная с осени 2026 года, станут постоянными учениями альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
