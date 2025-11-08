Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/ukraina-864332090.html
На Западе сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому
На Западе сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому - 08.11.2025, ПРАЙМ
На Западе сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому
Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала черной меткой для Владимира Зеленского и его режима,... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T07:17+0300
2025-11-08T07:17+0300
общество
мировая экономика
венгрия
сша
владимир зеленский
виктор орбан
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала черной меткой для Владимира Зеленского и его режима, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Для него (Зеленского. — Прим. Ред.) эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, &lt;…&gt; он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено", — сказал он.По словам эксперта, Зеленский опирается на своих европейских покровителей, игнорируя предложения российской стороны договориться о мирном урегулировании украинского конфликта."Все это влияет на Зеленского, потому что европейцы каждый раз призывают украинскую сторону отклонить любое предложение и двигаться дальше, игнорируя здравый смысл", — добавил Дэвис.Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия–США. В начале переговоров президент США не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. В качестве причины, почему саммит так и не состоялся, он указал на то, что российские войска на Украине "не хотят останавливаться".
https://1prime.ru/20251107/ukraina-864327466.html
https://1prime.ru/20251107/zelenskiy-864319077.html
венгрия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, венгрия, сша, владимир зеленский, виктор орбан, вашингтон, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, США, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
07:17 08.11.2025
 
На Западе сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому

Дэвис: встреча Трампа и Орбана в Белом доме стала черной меткой для Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала черной меткой для Владимира Зеленского и его режима, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Для него (Зеленского. — Прим. Ред.) эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, <…> он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Зеленского
Вчера, 22:12
По словам эксперта, Зеленский опирается на своих европейских покровителей, игнорируя предложения российской стороны договориться о мирном урегулировании украинского конфликта.
"Все это влияет на Зеленского, потому что европейцы каждый раз призывают украинскую сторону отклонить любое предложение и двигаться дальше, игнорируя здравый смысл", — добавил Дэвис.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия–США. В начале переговоров президент США не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. В качестве причины, почему саммит так и не состоялся, он указал на то, что российские войска на Украине "не хотят останавливаться".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
В Киеве сообщили о серьезном конфликте Зеленского с ЕС
Вчера, 16:51
 
ОбществоМировая экономикаВЕНГРИЯСШАВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала