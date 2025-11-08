https://1prime.ru/20251108/ukraina-864332090.html

На Западе сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому

2025-11-08T07:17+0300

общество

мировая экономика

венгрия

сша

владимир зеленский

виктор орбан

вашингтон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала черной меткой для Владимира Зеленского и его режима, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Для него (Зеленского. — Прим. Ред.) эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, <…> он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено", — сказал он.По словам эксперта, Зеленский опирается на своих европейских покровителей, игнорируя предложения российской стороны договориться о мирном урегулировании украинского конфликта."Все это влияет на Зеленского, потому что европейцы каждый раз призывают украинскую сторону отклонить любое предложение и двигаться дальше, игнорируя здравый смысл", — добавил Дэвис.Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия–США. В начале переговоров президент США не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. В качестве причины, почему саммит так и не состоялся, он указал на то, что российские войска на Украине "не хотят останавливаться".

венгрия

сша

вашингтон

2025

