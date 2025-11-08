https://1prime.ru/20251108/ukraina-864339705.html
На Украине остановили все государственные ТЭС
2025-11-08T18:23+0300
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. На Украине остановлены в субботу все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует, заявили в компании "Центрэнерго". "Мы остановились. Сейчас - ноль генерации. Ноль!" - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Центрэнерго" в соцсети Facebook *. В компании утверждают, что полностью утеряна подача электроэнергии, которую восстанавливали круглосуточно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
