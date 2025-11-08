Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине остановили все государственные ТЭС - 08.11.2025
На Украине остановили все государственные ТЭС
2025-11-08T18:23+0300
2025-11-08T18:23+0300
украина
рф
в мире
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. На Украине остановлены в субботу все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует, заявили в компании "Центрэнерго". "Мы остановились. Сейчас - ноль генерации. Ноль!" - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Центрэнерго" в соцсети Facebook *. В компании утверждают, что полностью утеряна подача электроэнергии, которую восстанавливали круглосуточно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
украина
рф
украина, рф, в мире
УКРАИНА, РФ, В мире
18:23 08.11.2025
 
На Украине остановили все государственные ТЭС

На Украине остановили все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. На Украине остановлены в субботу все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует, заявили в компании "Центрэнерго".
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации. Ноль!" - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Центрэнерго" в соцсети Facebook *.
В компании утверждают, что полностью утеряна подача электроэнергии, которую восстанавливали круглосуточно.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Украинский флаг
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
26 сентября, 17:12
 
УКРАИНА РФ В мире
 
 
