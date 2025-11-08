https://1prime.ru/20251108/ukraina-864339705.html

На Украине остановили все государственные ТЭС

На Украине остановили все государственные ТЭС - 08.11.2025, ПРАЙМ

На Украине остановили все государственные ТЭС

На Украине остановлены в субботу все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует, заявили в компании "Центрэнерго". | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T18:23+0300

2025-11-08T18:23+0300

2025-11-08T18:23+0300

украина

рф

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. На Украине остановлены в субботу все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует, заявили в компании "Центрэнерго". "Мы остановились. Сейчас - ноль генерации. Ноль!" - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Центрэнерго" в соцсети Facebook *. В компании утверждают, что полностью утеряна подача электроэнергии, которую восстанавливали круглосуточно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20250926/ukrenergo-862841910.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рф, в мире