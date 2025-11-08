https://1prime.ru/20251108/ukraina-864343932.html

"Вернет Крым". В США раскрыли, к чему привело упрямство Киева

"Вернет Крым". В США раскрыли, к чему привело упрямство Киева - 08.11.2025, ПРАЙМ

"Вернет Крым". В США раскрыли, к чему привело упрямство Киева

Отказ Киева признать стратегическое превосходство России обошелся Украине чрезвычайно дорого, написал в соцсети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Отказ Киева признать стратегическое превосходство России обошелся Украине чрезвычайно дорого, написал в соцсети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. "Прогнозы о том, что Украина вернет Крым к 2023 году, рухнули, однако, лидеры продолжали требовать "больше оружия", вместо того чтобы взглянуть в лицо реальности", — заявил Дэвис.По мнению эксперта, отрицание реальности привело к значительным потерям среди украинского населения, разрушению городов и утрате территорий, которые теперь находятся под контролем России. "Все оружие, отправленное <…> на Украину с 2021 года, не повлияло на исход конфликта с Россией. Оно не обеспечило успеха ни в наступлении в 2023 году, ни в обороне в 2024-м. Оно не помогает в 2025 году и не поможет в 2026 году", — отметил Дэвис.Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с военной помощью для Украины будут считаться законной целью для России. В Кремле заявляли, что западные поставки оружия в Украину мешают проведению переговоров и будут иметь негативные последствия.

