"Вернет Крым". В США раскрыли, к чему привело упрямство Киева - 08.11.2025
"Вернет Крым". В США раскрыли, к чему привело упрямство Киева
"Вернет Крым". В США раскрыли, к чему привело упрямство Киева - 08.11.2025, ПРАЙМ
"Вернет Крым". В США раскрыли, к чему привело упрямство Киева
Отказ Киева признать стратегическое превосходство России обошелся Украине чрезвычайно дорого, написал в соцсети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
2025-11-08T22:58+0300
2025-11-08T22:58+0300
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Отказ Киева признать стратегическое превосходство России обошелся Украине чрезвычайно дорого, написал в соцсети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. "Прогнозы о том, что Украина вернет Крым к 2023 году, рухнули, однако, лидеры продолжали требовать "больше оружия", вместо того чтобы взглянуть в лицо реальности", — заявил Дэвис.По мнению эксперта, отрицание реальности привело к значительным потерям среди украинского населения, разрушению городов и утрате территорий, которые теперь находятся под контролем России. "Все оружие, отправленное &lt;…&gt; на Украину с 2021 года, не повлияло на исход конфликта с Россией. Оно не обеспечило успеха ни в наступлении в 2023 году, ни в обороне в 2024-м. Оно не помогает в 2025 году и не поможет в 2026 году", — отметил Дэвис.Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с военной помощью для Украины будут считаться законной целью для России. В Кремле заявляли, что западные поставки оружия в Украину мешают проведению переговоров и будут иметь негативные последствия.
россия, украина, киев, сша, сергей лавров, нато, мид рф
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, США, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
22:58 08.11.2025
 
"Вернет Крым". В США раскрыли, к чему привело упрямство Киева

Дэвис: нежелание Киева принять действительность привело к массовой гибели людей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Отказ Киева признать стратегическое превосходство России обошелся Украине чрезвычайно дорого, написал в соцсети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Прогнозы о том, что Украина вернет Крым к 2023 году, рухнули, однако, лидеры продолжали требовать "больше оружия", вместо того чтобы взглянуть в лицо реальности", — заявил Дэвис.
По мнению эксперта, отрицание реальности привело к значительным потерям среди украинского населения, разрушению городов и утрате территорий, которые теперь находятся под контролем России.
"Все оружие, отправленное <…> на Украину с 2021 года, не повлияло на исход конфликта с Россией. Оно не обеспечило успеха ни в наступлении в 2023 году, ни в обороне в 2024-м. Оно не помогает в 2025 году и не поможет в 2026 году", — отметил Дэвис.
Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с военной помощью для Украины будут считаться законной целью для России. В Кремле заявляли, что западные поставки оружия в Украину мешают проведению переговоров и будут иметь негативные последствия.
