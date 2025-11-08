Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не пугайтесь". Какую сумму можно класть в банк, не объясняя происхождение - 08.11.2025, ПРАЙМ
"Не пугайтесь". Какую сумму можно класть в банк, не объясняя происхождение
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Вопрос о проверке происхождения средств при размещении вклада волнует граждан, привыкших держать накопления дома. Какая сумма вызовет повышенное внимание, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.По ее словам, даже несколько сотен тысяч рублей - не критичная сумма с точки зрения банковского мониторинга. Пороги повышенного внимания обычно начинаются от 1 миллиона рублей при единовременном внесении наличных. Но многое зависит от финансового профиля конкретного клиента.“Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы. Но это не повод для паники”, - указала Асяева.Она дала несколько практических советов по минимизации рисков.“Подводя итог, подчеркнем, что законопослушному гражданину бояться нечего. Система мониторинга — это не инструмент тотального контроля, а механизм защиты финансовой системы от криминала. Если вы честно накопили деньги и готовы при необходимости рассказать об их происхождении, любые вопросы банка решаются в рабочем порядке за несколько дней”, - указала Асяева.Поэтому не стоит отказываться от размещения денег на вклад из-за страха перед банком. В текущих экономических условиях держать накопления "под подушкой" — значит терять деньги из-за инфляции, заключила она.
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Вопрос о проверке происхождения средств при размещении вклада волнует граждан, привыкших держать накопления дома. Какая сумма вызовет повышенное внимание, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
По ее словам, даже несколько сотен тысяч рублей - не критичная сумма с точки зрения банковского мониторинга. Пороги повышенного внимания обычно начинаются от 1 миллиона рублей при единовременном внесении наличных. Но многое зависит от финансового профиля конкретного клиента.
“Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы. Но это не повод для паники”, - указала Асяева.
Она дала несколько практических советов по минимизации рисков.
  1. 1.
    Постепенное внесение средств. Вместо единовременного внесения 600-700 тысяч рублей можно разделить сумму на несколько частей и вносить их в течение определенного периода времени. Это выглядит более органично и соответствует логике накапливания.
  2. 2.
    Подготовьте простое объяснение заранее. Даже если документов нет, составьте письменное пояснение: "Средства накоплены за определенный период из следующих источников: неофициальные подработки (указать сферу), подарки от родственников на дни рождения и праздники, продажа личных вещей". Конкретика помогает.
  3. 3.
    Сохраняйте любые косвенные подтверждения. Старые чеки на крупные покупки, которые потом продали; переписка о подработках; даже свидетельские показания родственников о подарках — всё это может пригодиться.
  4. 4.
    Выбор способа внесения. Если есть возможность, лучше вносить средства безналичным переводом (например, с карты на карту, если деньги уже лежат на другой карте) — это вызывает меньше вопросов, чем внесение наличных через кассу.
“Подводя итог, подчеркнем, что законопослушному гражданину бояться нечего. Система мониторинга — это не инструмент тотального контроля, а механизм защиты финансовой системы от криминала. Если вы честно накопили деньги и готовы при необходимости рассказать об их происхождении, любые вопросы банка решаются в рабочем порядке за несколько дней”, - указала Асяева.
Поэтому не стоит отказываться от размещения денег на вклад из-за страха перед банком. В текущих экономических условиях держать накопления "под подушкой" — значит терять деньги из-за инфляции, заключила она.
 
