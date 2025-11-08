https://1prime.ru/20251108/vklad-864319915.html

"Не пугайтесь". Какую сумму можно класть в банк, не объясняя происхождение

08.11.2025

"Не пугайтесь". Какую сумму можно класть в банк, не объясняя происхождение

Вопрос о проверке происхождения средств при размещении вклада волнует граждан, привыкших держать накопления дома. Какая сумма вызовет повышенное внимание

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Вопрос о проверке происхождения средств при размещении вклада волнует граждан, привыкших держать накопления дома. Какая сумма вызовет повышенное внимание, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.По ее словам, даже несколько сотен тысяч рублей - не критичная сумма с точки зрения банковского мониторинга. Пороги повышенного внимания обычно начинаются от 1 миллиона рублей при единовременном внесении наличных. Но многое зависит от финансового профиля конкретного клиента.“Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы. Но это не повод для паники”, - указала Асяева.Она дала несколько практических советов по минимизации рисков.“Подводя итог, подчеркнем, что законопослушному гражданину бояться нечего. Система мониторинга — это не инструмент тотального контроля, а механизм защиты финансовой системы от криминала. Если вы честно накопили деньги и готовы при необходимости рассказать об их происхождении, любые вопросы банка решаются в рабочем порядке за несколько дней”, - указала Асяева.Поэтому не стоит отказываться от размещения денег на вклад из-за страха перед банком. В текущих экономических условиях держать накопления "под подушкой" — значит терять деньги из-за инфляции, заключила она.

