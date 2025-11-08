Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе - 08.11.2025
Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе
2025-11-08T01:27+0300
2025-11-08T01:37+0300
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Власти Сирии выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками, а также уничтожению остатков химического оружия в стране, заявили в американском госдепартаменте. "Новое сирийское правительство во главе с президентом (Ахмедом - ред.) аш-Шараа прилагает все усилия для спасения американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению любых остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности", - сообщили в ведомстве. США в пятницу официально сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие с него санкций. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
01:27 08.11.2025 (обновлено: 01:37 08.11.2025)
 
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Власти Сирии выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками, а также уничтожению остатков химического оружия в стране, заявили в американском госдепартаменте.
"Новое сирийское правительство во главе с президентом (Ахмедом - ред.) аш-Шараа прилагает все усилия для спасения американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению любых остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности", - сообщили в ведомстве.
США в пятницу официально сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
 
