https://1prime.ru/20251108/vlasti-864329406.html
Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе
Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе - 08.11.2025, ПРАЙМ
Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе
Власти Сирии выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками, а также уничтожению остатков химического оружия в стране, заявили в... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T01:27+0300
2025-11-08T01:27+0300
2025-11-08T01:37+0300
экономика
мировая экономика
сирия
сша
вашингтон
башар асад
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864329406.jpg?1762555062
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Власти Сирии выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками, а также уничтожению остатков химического оружия в стране, заявили в американском госдепартаменте. "Новое сирийское правительство во главе с президентом (Ахмедом - ред.) аш-Шараа прилагает все усилия для спасения американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению любых остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности", - сообщили в ведомстве. США в пятницу официально сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие с него санкций. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
сирия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сирия, сша, вашингтон, башар асад, оон
Экономика, Мировая экономика, СИРИЯ, США, ВАШИНГТОН, Башар Асад, ООН
Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе
Госдеп: Дамаск выполняет обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Власти Сирии выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками, а также уничтожению остатков химического оружия в стране, заявили в американском госдепартаменте.
"Новое сирийское правительство во главе с президентом (Ахмедом - ред.) аш-Шараа прилагает все усилия для спасения американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению любых остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности", - сообщили в ведомстве.
США в пятницу официально сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.