https://1prime.ru/20251108/vlasti-864329406.html

Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе

Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе - 08.11.2025, ПРАЙМ

Сирия выполняет обязательства по борьбе с терроризмом, заявили в Госдепе

Власти Сирии выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками, а также уничтожению остатков химического оружия в стране, заявили в... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T01:27+0300

2025-11-08T01:27+0300

2025-11-08T01:37+0300

экономика

мировая экономика

сирия

сша

вашингтон

башар асад

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864329406.jpg?1762555062

ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Власти Сирии выполняют свои обязательства по борьбе с терроризмом и наркотиками, а также уничтожению остатков химического оружия в стране, заявили в американском госдепартаменте. "Новое сирийское правительство во главе с президентом (Ахмедом - ред.) аш-Шараа прилагает все усилия для спасения американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению любых остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности", - сообщили в ведомстве. США в пятницу официально сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие с него санкций. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

сирия

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сирия, сша, вашингтон, башар асад, оон