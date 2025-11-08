https://1prime.ru/20251108/vlasti-864329972.html
СМИ: власти США сообщили о работе над выплатой продуктовой помощи
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США (USDA) разослало во все штаты страны меморандум, в котором администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сообщает о работе над выплатой полной суммы программы продовольственной помощи (SNAP) в период шатдауна, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении меморандум.
Американский суд ранее запретил администрации приостанавливать эту программу. Министерство сельского хозяйства США в ответ заявило, что в ноябре сможет обеспечить лишь половину необходимого объема финансирования программы SNAP, по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты.
"Администрация Трампа сообщила штатам в пятницу, что работает над выполнением постановления федерального суда о выплате полной суммы пособий по программе продовольственной помощи за ноябрь в период шатдауна", - пишет издание.
Согласно меморандуму, минсельхоз сообщит позже, что "завершит необходимые процессы", чтобы сделать средства для программы дополнительного питания доступными.
Представитель министерства подтвердил изданию, что меморандум был разослан во все штаты, однако не уточнил, что это означает с точки зрения дальнейших действий администрации в суде, пишет Politico.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Более двух десятков штатов ранее подали в суд на администрацию США из-за риска того, что американцы останутся без талонов на продукты питания в связи с продолжающимся шатдауном. Всего программой пользуются около 42 миллионов жителей США – примерно каждый восьмой американец.
