В Европе резко высказались после встречи Трампа и Орбана
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Соглашения по санкциям, заключенные в результате переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вызовут ярость среди либеральных элит Европы, считает эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, написавший об этом в соцсети X."Не только нефть. Все, включая природный газ и атомную энергетику. Исключение полное и постоянное. Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов... раздастся всемогущий вопль", — иронизировал он.Переговоры Трампа и Орбана в Белом доме прошли в пятницу и стали первыми после переноса саммита Россия – США. По итогам встречи венгерский премьер объявил, что поставки энергоресурсов из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью выведены из-под американских санкций.Он уточнил, что США также полностью отменили санкции в отношении проекта АЭС "Пакш-2", благодаря чему Будапешту больше не придется периодически добиваться продления исключений из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия намерена приобретать топливо из России, Франции и США.
07:22 08.11.2025 (обновлено: 07:23 08.11.2025)
 
В Европе резко высказались после встречи Трампа и Орбана

Кошкович: договоренности Трампа и Орбана не понравятся либеральным политикам в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Соглашения по санкциям, заключенные в результате переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вызовут ярость среди либеральных элит Европы, считает эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, написавший об этом в соцсети X.
"Не только нефть. Все, включая природный газ и атомную энергетику. Исключение полное и постоянное. Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов... раздастся всемогущий вопль", — иронизировал он.
Переговоры Трампа и Орбана в Белом доме прошли в пятницу и стали первыми после переноса саммита Россия – США. По итогам встречи венгерский премьер объявил, что поставки энергоресурсов из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью выведены из-под американских санкций.
Он уточнил, что США также полностью отменили санкции в отношении проекта АЭС "Пакш-2", благодаря чему Будапешту больше не придется периодически добиваться продления исключений из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия намерена приобретать топливо из России, Франции и США.
 
