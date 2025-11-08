https://1prime.ru/20251108/vstrecha-864332244.html

В Европе резко высказались после встречи Трампа и Орбана

В Европе резко высказались после встречи Трампа и Орбана - 08.11.2025, ПРАЙМ

В Европе резко высказались после встречи Трампа и Орбана

Соглашения по санкциям, заключенные в результате переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вызовут ярость среди... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T07:22+0300

2025-11-08T07:22+0300

2025-11-08T07:23+0300

сша

венгрия

европа

дональд трамп

виктор орбан

аэс "пакш"

пакш-2

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862745467_0:134:2588:1590_1920x0_80_0_0_89b0bc647d672a22c5c6b333d7c69db1.jpg

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Соглашения по санкциям, заключенные в результате переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вызовут ярость среди либеральных элит Европы, считает эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, написавший об этом в соцсети X."Не только нефть. Все, включая природный газ и атомную энергетику. Исключение полное и постоянное. Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов... раздастся всемогущий вопль", — иронизировал он.Переговоры Трампа и Орбана в Белом доме прошли в пятницу и стали первыми после переноса саммита Россия – США. По итогам встречи венгерский премьер объявил, что поставки энергоресурсов из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью выведены из-под американских санкций.Он уточнил, что США также полностью отменили санкции в отношении проекта АЭС "Пакш-2", благодаря чему Будапешту больше не придется периодически добиваться продления исключений из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия намерена приобретать топливо из России, Франции и США.

сша

венгрия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, венгрия, европа, дональд трамп, виктор орбан, аэс "пакш", пакш-2, газопровод "турецкий поток"