МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому придется отвечать за раздачу финансовой поддержки своих союзников, пишет Spectator."Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнеров, почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги", — говорится в публикации.Автор материала возмутилась, что в то время, как Украина испытывает нехватку денег в своем бюджете, а передача российских замороженных активов не гарантирована из-за отказа Бельгии, Зеленский решил выплачивать гражданам тысячу гривен и предоставлять бесплатный проезд на поездах, тратя средства, которые можно было бы пустить на ВСУ.Зеленский выступил сразу с двумя противоречивыми инициативами: предоставлением денежной компенсации для украинцев, которую называют "зимней тысячей", а также запуском программы "УЗ-3000", согласно которой все население Украины сможет бесплатно путешествовать на поездах на расстояние до трех тысяч километров. Зеленского обвинили в популизме и раскритиковали за "необязательные расходы" на фоне нехватки финансирования.Дефицит украинского бюджетаКиев, столкнувшись с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.Зеленский, в свою очередь, неоднократно жаловался на отсутствие на Украине денег для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
