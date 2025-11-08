Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864335635.html
СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения - 08.11.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
Владимиру Зеленскому придется отвечать за раздачу финансовой поддержки своих союзников, пишет Spectator. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T12:10+0300
2025-11-08T12:10+0300
общество
мировая экономика
киев
бельгия
украина
владимир зеленский
всу
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому придется отвечать за раздачу финансовой поддержки своих союзников, пишет Spectator."Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнеров, почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги", — говорится в публикации.Автор материала возмутилась, что в то время, как Украина испытывает нехватку денег в своем бюджете, а передача российских замороженных активов не гарантирована из-за отказа Бельгии, Зеленский решил выплачивать гражданам тысячу гривен и предоставлять бесплатный проезд на поездах, тратя средства, которые можно было бы пустить на ВСУ.Зеленский выступил сразу с двумя противоречивыми инициативами: предоставлением денежной компенсации для украинцев, которую называют "зимней тысячей", а также запуском программы "УЗ-3000", согласно которой все население Украины сможет бесплатно путешествовать на поездах на расстояние до трех тысяч километров. Зеленского обвинили в популизме и раскритиковали за "необязательные расходы" на фоне нехватки финансирования.Дефицит украинского бюджетаКиев, столкнувшись с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.Зеленский, в свою очередь, неоднократно жаловался на отсутствие на Украине денег для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://1prime.ru/20251108/ssha-864333979.html
https://1prime.ru/20251108/nato-864334808.html
киев
бельгия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, киев, бельгия, украина, владимир зеленский, всу, мвф
Общество , Мировая экономика, Киев, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, МВФ
12:10 08.11.2025
 
СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения

Spectator: Зеленскому придется отвечать за раздачу финансовой помощи Запада

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому придется отвечать за раздачу финансовой поддержки своих союзников, пишет Spectator.
"Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнеров, почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги", — говорится в публикации.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана
09:59
Автор материала возмутилась, что в то время, как Украина испытывает нехватку денег в своем бюджете, а передача российских замороженных активов не гарантирована из-за отказа Бельгии, Зеленский решил выплачивать гражданам тысячу гривен и предоставлять бесплатный проезд на поездах, тратя средства, которые можно было бы пустить на ВСУ.
Зеленский выступил сразу с двумя противоречивыми инициативами: предоставлением денежной компенсации для украинцев, которую называют "зимней тысячей", а также запуском программы "УЗ-3000", согласно которой все население Украины сможет бесплатно путешествовать на поездах на расстояние до трех тысяч километров. Зеленского обвинили в популизме и раскритиковали за "необязательные расходы" на фоне нехватки финансирования.

Дефицит украинского бюджета

Киев, столкнувшись с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Зеленский, в свою очередь, неоднократно жаловался на отсутствие на Украине денег для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста
10:58
 
ОбществоМировая экономикаКиевБЕЛЬГИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала