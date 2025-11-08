Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после ночных российских ударов по Украине - 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после ночных российских ударов по Украине
Зеленский сделал заявление после ночных российских ударов по Украине - 08.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление после ночных российских ударов по Украине
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал наложить санкции на весь энергетический сектор России после ночных авиаударов по Украине. | 08.11.2025, ПРАЙМ
россия
украина
киев
владимир зеленский
euroclear
бельгия
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал наложить санкции на весь энергетический сектор России после ночных авиаударов по Украине."Российские удары показывают, что давление должно быть сильнее", — написал он.Зеленский также потребовал срочно изъять замороженные российские активы.Минобороны 8 ноября сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.Бельгийское агентство Belga в субботу передавало, что Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов на финансирование Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
украина
киев
бельгия
россия, украина, киев, владимир зеленский, euroclear, бельгия
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Euroclear, БЕЛЬГИЯ
14:55 08.11.2025
 
Зеленский сделал заявление после ночных российских ударов по Украине

Зеленский потребовал ввести санкции против энергетики России после авиаударов

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал наложить санкции на весь энергетический сектор России после ночных авиаударов по Украине.
"Российские удары показывают, что давление должно быть сильнее", — написал он.
СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
12:10
Зеленский также потребовал срочно изъять замороженные российские активы.
Минобороны 8 ноября сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.
Бельгийское агентство Belga в субботу передавало, что Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов на финансирование Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста
10:58
 
РОССИЯ УКРАИНА Киев Владимир Зеленский Euroclear БЕЛЬГИЯ
 
 
