Зеленский сделал заявление после ночных российских ударов по Украине
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал наложить санкции на весь энергетический сектор России после ночных авиаударов по Украине."Российские удары показывают, что давление должно быть сильнее", — написал он.Зеленский также потребовал срочно изъять замороженные российские активы.Минобороны 8 ноября сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу.Бельгийское агентство Belga в субботу передавало, что Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов на финансирование Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
