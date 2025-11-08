https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864342000.html

"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском

"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском - 08.11.2025, ПРАЙМ

"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском

Украинцы несут высокие издержки из-за властей в Киеве под управлением Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинцы несут высокие издержки из-за властей в Киеве под управлением Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Сколько мы платим за Зеленского у власти? Сотни тысяч жизней. Миллионы поломанных судеб", — написал Дмитрук.Также в копилку "заслуг" лидера киевского режима депутат добавил "огромные территориальные потери, разрушенную инфраструктуру, страшный демографический кризис".В начале октября командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил РИА Новости, что по всей линии фронта число погибших и пропавших без вести военных ВСУ составляет около двух миллионов. В конце октября украинский портал "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора отметил, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем с наибольшим числом заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их количество превысило 17 тысяч.

