"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском - 08.11.2025
"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском
Украинцы несут высокие издержки из-за властей в Киеве под управлением Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинцы несут высокие издержки из-за властей в Киеве под управлением Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Сколько мы платим за Зеленского у власти? Сотни тысяч жизней. Миллионы поломанных судеб", — написал Дмитрук.Также в копилку "заслуг" лидера киевского режима депутат добавил "огромные территориальные потери, разрушенную инфраструктуру, страшный демографический кризис".В начале октября командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил РИА Новости, что по всей линии фронта число погибших и пропавших без вести военных ВСУ составляет около двух миллионов. В конце октября украинский портал "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора отметил, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем с наибольшим числом заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их количество превысило 17 тысяч.
киев, украина, владимир зеленский, апти алаудинов, всу, минобороны рф
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Апти Алаудинов, ВСУ, Минобороны РФ
21:58 08.11.2025
 
"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском

Дмитрук: власть Зеленского стоит Украине сотни тысяч жизней

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинцы несут высокие издержки из-за властей в Киеве под управлением Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Сколько мы платим за Зеленского у власти? Сотни тысяч жизней. Миллионы поломанных судеб", — написал Дмитрук.
16:10
"Включая Крым": позиция Зеленского по Украине поразила французов
16:10
Также в копилку "заслуг" лидера киевского режима депутат добавил "огромные территориальные потери, разрушенную инфраструктуру, страшный демографический кризис".
В начале октября командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил РИА Новости, что по всей линии фронта число погибших и пропавших без вести военных ВСУ составляет около двух миллионов.
В конце октября украинский портал "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора отметил, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем с наибольшим числом заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их количество превысило 17 тысяч.
14:55
Зеленский сделал заявление после ночных российских ударов по Украине
14:55
 
Киев УКРАИНА Владимир Зеленский Апти Алаудинов ВСУ Минобороны РФ
 
 
Заголовок открываемого материала