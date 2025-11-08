https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864342000.html
"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском
"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском - 08.11.2025, ПРАЙМ
"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском
Украинцы несут высокие издержки из-за властей в Киеве под управлением Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T21:58+0300
2025-11-08T21:58+0300
2025-11-08T21:58+0300
киев
украина
владимир зеленский
апти алаудинов
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинцы несут высокие издержки из-за властей в Киеве под управлением Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Сколько мы платим за Зеленского у власти? Сотни тысяч жизней. Миллионы поломанных судеб", — написал Дмитрук.Также в копилку "заслуг" лидера киевского режима депутат добавил "огромные территориальные потери, разрушенную инфраструктуру, страшный демографический кризис".В начале октября командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил РИА Новости, что по всей линии фронта число погибших и пропавших без вести военных ВСУ составляет около двух миллионов. В конце октября украинский портал "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора отметил, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем с наибольшим числом заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их количество превысило 17 тысяч.
https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864337711.html
https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864337352.html
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, владимир зеленский, апти алаудинов, всу, минобороны рф
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Апти Алаудинов, ВСУ, Минобороны РФ
"Сколько мы платим?" Депутат Рады задался вопросом о Зеленском
Дмитрук: власть Зеленского стоит Украине сотни тысяч жизней