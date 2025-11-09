Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кнайсль оценила влияние украинского лобби в конгрессе США - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251109/avstrija-864347552.html
Кнайсль оценила влияние украинского лобби в конгрессе США
Кнайсль оценила влияние украинского лобби в конгрессе США - 09.11.2025, ПРАЙМ
Кнайсль оценила влияние украинского лобби в конгрессе США
Не стоит недооценивать влияние украинского лобби в конгрессе США на позицию Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта, сказала в беседе с РИА Новости... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T07:33+0300
2025-11-09T07:35+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
вашингтон
австрия
карин кнайсль
конгресс сша
спбгу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864347552.jpg?1762662927
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Не стоит недооценивать влияние украинского лобби в конгрессе США на позицию Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта, сказала в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Я даже не могу сказать, не хочу спекулировать (могут ли РФ и США прийти к общей позиции по украинскому вопросу - ред.). Но что мы увидели в последнее время, так это то, что многое зависит от конгресса. Да, администрация может поменяться, но остаются члены конгресса. В конгрессе США очень сильно украинское лобби, которое, возможно, было недооценено российской стороной", - отметила она в разговоре с агентством. Ранее замглавы комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит призвал увеличить военную поддержку Украины и санкции против России под предлогом переговоров об урегулирования конфликта. До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что республиканцы в конгрессе "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России.
сша
вашингтон
австрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, вашингтон, австрия, карин кнайсль, конгресс сша, спбгу
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, АВСТРИЯ, Карин Кнайсль, Конгресс США, СПбГУ
07:33 09.11.2025 (обновлено: 07:35 09.11.2025)
 
Кнайсль оценила влияние украинского лобби в конгрессе США

Кнайсль призвала не недооценивать влияние украинского лобби в конгрессе США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Не стоит недооценивать влияние украинского лобби в конгрессе США на позицию Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта, сказала в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я даже не могу сказать, не хочу спекулировать (могут ли РФ и США прийти к общей позиции по украинскому вопросу - ред.). Но что мы увидели в последнее время, так это то, что многое зависит от конгресса. Да, администрация может поменяться, но остаются члены конгресса. В конгрессе США очень сильно украинское лобби, которое, возможно, было недооценено российской стороной", - отметила она в разговоре с агентством.
Ранее замглавы комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит призвал увеличить военную поддержку Украины и санкции против России под предлогом переговоров об урегулирования конфликта. До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что республиканцы в конгрессе "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАВАШИНГТОНАВСТРИЯКарин КнайсльКонгресс СШАСПбГУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала