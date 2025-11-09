https://1prime.ru/20251109/avstrija-864347552.html

Кнайсль оценила влияние украинского лобби в конгрессе США

2025-11-09T07:33+0300

2025-11-09T07:33+0300

2025-11-09T07:35+0300

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Не стоит недооценивать влияние украинского лобби в конгрессе США на позицию Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта, сказала в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Я даже не могу сказать, не хочу спекулировать (могут ли РФ и США прийти к общей позиции по украинскому вопросу - ред.). Но что мы увидели в последнее время, так это то, что многое зависит от конгресса. Да, администрация может поменяться, но остаются члены конгресса. В конгрессе США очень сильно украинское лобби, которое, возможно, было недооценено российской стороной", - отметила она в разговоре с агентством. Ранее замглавы комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит призвал увеличить военную поддержку Украины и санкции против России под предлогом переговоров об урегулирования конфликта. До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что республиканцы в конгрессе "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России.

2025

