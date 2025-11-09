https://1prime.ru/20251109/batalon-864346620.html

В Сумскую область перебросили штурмовой батальон ВСУ

В Сумскую область перебросили штурмовой батальон ВСУ

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Понесший большие потери в ходе "курской авантюры" штурмовой батальон "Арей" 129-й бригады ВСУ переброшен в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Сумскую область возвращен восстановивший боеспособность нацистский штурмовой батальон "Арей" 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Ранее 253-й отдельный штурмовой батальон "Арей" понес большие потери в ходе попыток вторжения в Курскую область, после чего выведен на восполнение", - сказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

