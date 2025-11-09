Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сумскую область перебросили штурмовой батальон ВСУ
В Сумскую область перебросили штурмовой батальон ВСУ
Понесший большие потери в ходе "курской авантюры" штурмовой батальон "Арей" 129-й бригады ВСУ переброшен в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T06:45+0300
2025-11-09T06:54+0300
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Понесший большие потери в ходе "курской авантюры" штурмовой батальон "Арей" 129-й бригады ВСУ переброшен в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Сумскую область возвращен восстановивший боеспособность нацистский штурмовой батальон "Арей" 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Ранее 253-й отдельный штурмовой батальон "Арей" понес большие потери в ходе попыток вторжения в Курскую область, после чего выведен на восполнение", - сказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
россия, общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
06:45 09.11.2025 (обновлено: 06:54 09.11.2025)
 
В Сумскую область перебросили штурмовой батальон ВСУ

В Сумскую область перебросили штурмовой батальон ВСУ "Арей"

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Понесший большие потери в ходе "курской авантюры" штурмовой батальон "Арей" 129-й бригады ВСУ переброшен в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумскую область возвращен восстановивший боеспособность нацистский штурмовой батальон "Арей" 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Ранее 253-й отдельный штурмовой батальон "Арей" понес большие потери в ходе попыток вторжения в Курскую область, после чего выведен на восполнение", - сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
