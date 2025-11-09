Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все горит". В Британии выступили с предостережением для Стармера - 09.11.2025
"Все горит". В Британии выступили с предостережением для Стармера
великобритания
ближний восток
дэвид лэмми
кир стармер
нато
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми рекомендовал премьер-министру Киру Стармеру сократить количество зарубежных визитов, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники. Лэмми считает, что частые заграничные поездки Стармера могут отвлекать его внимание от решения внутренних вопросов. По данным газеты, Лэмми подошел к Стармеру с этой просьбой после июльского протеста депутатов Лейбористской партии, связанных с планами по сокращению социальных выплат. Позже Стармер отметил, что его отвлекли вопросы, связанные с НАТО и ситуацией на Ближнем Востоке в тот момент, когда возникли споры вокруг пособий. "Он не может летать по миру, пока дома все горит", — приводит газета слова одного из источников.Накануне агентство Opinium опубликовало результаты опроса, из которых следует, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр финансов Рэйчел Ривз должны уйти в отставку. Согласно данным опроса, 56% респондентов выступили за отставку Стармера, 26% высказались против, а 19% затруднились с ответом. Опрос также показал, что 61% опрошенных считают, что Стармер и Лейбористская партия, которую он возглавляет, не были честны с избирателями по поводу актуальных проблем Великобритании, в преддверии выборов 2024 года. Лишь 22% респондентов придерживаются противоположного мнения.
великобритания
ближний восток
великобритания, ближний восток, дэвид лэмми, кир стармер, нато
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дэвид Лэмми, Кир Стармер, НАТО
22:40 09.11.2025
 
"Все горит". В Британии выступили с предостережением для Стармера

Times: премьера Стармера призвали меньше летать за рубеж из-за проблем в Британии

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми рекомендовал премьер-министру Киру Стармеру сократить количество зарубежных визитов, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники.
Лэмми считает, что частые заграничные поездки Стармера могут отвлекать его внимание от решения внутренних вопросов. По данным газеты, Лэмми подошел к Стармеру с этой просьбой после июльского протеста депутатов Лейбористской партии, связанных с планами по сокращению социальных выплат.
Позже Стармер отметил, что его отвлекли вопросы, связанные с НАТО и ситуацией на Ближнем Востоке в тот момент, когда возникли споры вокруг пособий.
"Он не может летать по миру, пока дома все горит", — приводит газета слова одного из источников.
Накануне агентство Opinium опубликовало результаты опроса, из которых следует, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр финансов Рэйчел Ривз должны уйти в отставку. Согласно данным опроса, 56% респондентов выступили за отставку Стармера, 26% высказались против, а 19% затруднились с ответом.
Опрос также показал, что 61% опрошенных считают, что Стармер и Лейбористская партия, которую он возглавляет, не были честны с избирателями по поводу актуальных проблем Великобритании, в преддверии выборов 2024 года. Лишь 22% респондентов придерживаются противоположного мнения.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БЛИЖНИЙ ВОСТОК Дэвид Лэмми Кир Стармер НАТО
 
 
