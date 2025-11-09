Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" прорывными технологиями - 09.11.2025, ПРАЙМ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. "Буревестник" и "Посейдон" - мировые прорывные технологии, они могут появиться и у других стран, но нескоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны мира. И появятся они, конечно же, они появятся каким-то образом, но, видимо, нескоро", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
14:27 09.11.2025
 
Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" прорывными технологиями

Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" мировыми прорывными технологиями

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. "Буревестник" и "Посейдон" - мировые прорывные технологии, они могут появиться и у других стран, но нескоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны мира. И появятся они, конечно же, они появятся каким-то образом, но, видимо, нескоро", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
 
