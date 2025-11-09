https://1prime.ru/20251109/burevestnik-864352850.html
Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" прорывными технологиями
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. "Буревестник" и "Посейдон" - мировые прорывные технологии, они могут появиться и у других стран, но нескоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны мира. И появятся они, конечно же, они появятся каким-то образом, но, видимо, нескоро", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
