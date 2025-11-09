https://1prime.ru/20251109/dacha-864320235.html

Юрист предупредила, что нельзя строить на собственной даче

Какие объекты нельзя строить на собственной даче и от чего это зависит, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева. | 09.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Какие объекты нельзя строить на собственной даче и от чего это зависит, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.“Для начала нужно заказать выписку из ГПЗУ и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по вашему участку и после использовать их в своих целях”, - советует она.Дачные участки предполагают строительство садового домика или жилого дома. Отличаются они в основном юридическим статусом - в садовом доме невозможна прописка и не обязательны коммуникации. Такой дом должен быть отдельно стоящим зданием не выше трех надземных этажей. Его высота должна быть максимум двадцать метров. Раздел на самостоятельные объекты недвижимости не предполагается.Возможно строительство гаража и бани, иных хозяйственных построек, если это не противоречит требованиям пожарной безопасности.“Строить нельзя иные объекты, например гостиницы, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и так далее. Для этого необходимо сначала вывести землю в зону коммерции: гостиничное обслуживание, общественное питание и т.п.”, - предупредила юрист.Если не обращать внимания на вышеуказанные требования, то вас могут привлечь к административной и уголовной ответственности с последующим изъятием земли.За нецелевое использование земельного участка предусмотрена ответственность в виде штрафа. Его размер зависит от кадастровой стоимости и устанавливается в процентах от нее.Повышенный штраф возможен, если речь идет об использовании не по назначению сельхозземель, либо участков для садоводства и огородничества. Ответственность за нарушения порядка использования земельных участков может быть также установлена в законодательстве субъектов РФ, добавила Манджиева.Кроме ответственности, нецелевое использование участка может повлечь и другие неблагоприятные последствия, например его изъятие, расторжение договора аренды, отказ в выдаче разрешения на строительство, заключила она.

