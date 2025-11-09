Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист предупредила, что нельзя строить на собственной даче - 09.11.2025
Юрист предупредила, что нельзя строить на собственной даче
Юрист предупредила, что нельзя строить на собственной даче - 09.11.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредила, что нельзя строить на собственной даче
Какие объекты нельзя строить на собственной даче и от чего это зависит, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T03:03+0300
2025-11-09T03:03+0300
дача
недвижимость
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83430/64/834306430_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_86cab81fa1afde6842f3fb3980382fe7.jpg
дача, недвижимость, бизнес, общество
дача, Недвижимость, Бизнес, Общество
03:03 09.11.2025
 
Юрист предупредила, что нельзя строить на собственной даче

Юрист Манджиева: на даче нельзя строить автомастерские, отели и рестораны

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкДачный отдых москвичей
Дачный отдых москвичей - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Какие объекты нельзя строить на собственной даче и от чего это зависит, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
“Для начала нужно заказать выписку из ГПЗУ и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по вашему участку и после использовать их в своих целях”, - советует она.
Дачные участки предполагают строительство садового домика или жилого дома. Отличаются они в основном юридическим статусом - в садовом доме невозможна прописка и не обязательны коммуникации. Такой дом должен быть отдельно стоящим зданием не выше трех надземных этажей. Его высота должна быть максимум двадцать метров. Раздел на самостоятельные объекты недвижимости не предполагается.
Возможно строительство гаража и бани, иных хозяйственных построек, если это не противоречит требованиям пожарной безопасности.
“Строить нельзя иные объекты, например гостиницы, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и так далее. Для этого необходимо сначала вывести землю в зону коммерции: гостиничное обслуживание, общественное питание и т.п.”, - предупредила юрист.
Если не обращать внимания на вышеуказанные требования, то вас могут привлечь к административной и уголовной ответственности с последующим изъятием земли.
За нецелевое использование земельного участка предусмотрена ответственность в виде штрафа. Его размер зависит от кадастровой стоимости и устанавливается в процентах от нее.
Повышенный штраф возможен, если речь идет об использовании не по назначению сельхозземель, либо участков для садоводства и огородничества. Ответственность за нарушения порядка использования земельных участков может быть также установлена в законодательстве субъектов РФ, добавила Манджиева.
Кроме ответственности, нецелевое использование участка может повлечь и другие неблагоприятные последствия, например его изъятие, расторжение договора аренды, отказ в выдаче разрешения на строительство, заключила она.
 
