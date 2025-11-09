https://1prime.ru/20251109/dollar-864320385.html

Россиянам объяснили, где можно поменять старые доллары

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вариантов обменять долларовые купюры старого образца становится все меньше, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.“Оборот старых долларовых купюр в России становится всё более рискованным. Хотя в США купюры старого образца, например, выпущенные в период 2006-2009 годов в настоящее время являются законным платёжным средством, в российских банках и обменных пунктах их всё чаще не принимают или делают это с дополнительной комиссией”, - рассуждает он.Причины просты: из-за санкций российские банки не могут свободно обновлять валютные запасы, а старые купюры труднее реализовать за рубежом. Кроме того, такие банкноты вызывают повышенные подозрения в подделке, что делает их менее привлекательными для финансовых организаций.На практике старые доллары можно попытаться сдать в некоторых крупных банках, обменяв их на рубли. Однако гарантии, что именно ваши купюры примут, нет. Обменять старые доллары напрямую на новые практически невозможно, поскольку у банков нет механизма такого обмена. Самый реалистичный путь в таком случае - это сдать купюры за рубли, а затем, если есть смысл, купить новые доллары (новые купюры), понимая, что при этом вы потеряете часть суммы из-за разницы курсов и комиссий.За границей старые купюры, как правило, принимаются, но не везде и не всегда по выгодному курсу, особенно в Восточной Европе и Азии. Иногда даже в разных районах одного курортного города подходы могут быть противоположными. В туристической зоне будут принимать все купюры, на периферии откажут или будут выбирать.“Важно понимать, что российские банки не обязаны принимать такие доллары, даже если формально они остаются законным средством платежа. Банк России не регулирует этот вопрос напрямую, каждая кредитная организация решает самостоятельно, работать ли с такими купюрами”, - предупреждает Гордиенко.Поэтому перед походом в банк стоит обязательно уточнить, принимают ли у них старые банкноты и на каких условиях. Если банк отказывается их принимать, вы можете запросить письменное объяснение и при необходимости пожаловаться в Банк России.Если у вас на руках старые доллары, лучше не откладывать решение. Можно обменять их сейчас, пусть и с потерями, либо держать дальше, принимая на себя риск, что через полгода или год вероятность их обмена еще снизится. В нынешних условиях рассчитывать, что все само рассосется, не стоит. Финансово грамотный шаг — действовать вовремя, даже если это связано с небольшой потерей, чтобы не потерять все позднее, заключил профессор.

