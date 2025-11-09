https://1prime.ru/20251109/doroga-864357390.html

Жителям пообещали отремонтировать дорогу через 103 года, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Жителям графства Оксфордшир в Великобритании пообещали провести капитальный ремонт дороги через 103 года, сообщает Daily Mail. "Когда они обратились в Совет графства Оксфордшир с просьбой отремонтировать дорогу, на которое меняли покрытие еще 42 года назад, они были шокированы, узнав среднее время ожидания. По данным последнего ежегодного исследования состояния дорог местными органами власти (ALARM), средний цикл ремонта дорог составляет 103 года", — говорится в статье.Местные жители жалуются, что на дороге часто образуются выбоины. Их быстро ремонтируют, но во время заморозков дорожное покрытие опять разрушается."Сто три года ожидания дороги — это неслыханно. Это больше, чем жизнь большинства людей. Мы даже представления об этом не имели, что еще более нелепо", — заявил шокированный местный житель. Власти признали, что проблема состояния дорог актуальна во всей стране, но указали, что недостаток финансирования мешает выполнить ремонт в предусмотренные сроки.

