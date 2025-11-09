https://1prime.ru/20251109/doroga-864357390.html
Жителям пообещали отремонтировать дорогу через 103 года, сообщили СМИ
Жителям пообещали отремонтировать дорогу через 103 года, сообщили СМИ - 09.11.2025, ПРАЙМ
Жителям пообещали отремонтировать дорогу через 103 года, сообщили СМИ
Жителям графства Оксфордшир в Великобритании пообещали провести капитальный ремонт дороги через 103 года, сообщает Daily Mail. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T22:50+0300
2025-11-09T22:50+0300
2025-11-09T22:50+0300
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/15/763131571_0:0:1696:954_1920x0_80_0_0_7109787e0420377622551f5516c6504f.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Жителям графства Оксфордшир в Великобритании пообещали провести капитальный ремонт дороги через 103 года, сообщает Daily Mail. "Когда они обратились в Совет графства Оксфордшир с просьбой отремонтировать дорогу, на которое меняли покрытие еще 42 года назад, они были шокированы, узнав среднее время ожидания. По данным последнего ежегодного исследования состояния дорог местными органами власти (ALARM), средний цикл ремонта дорог составляет 103 года", — говорится в статье.Местные жители жалуются, что на дороге часто образуются выбоины. Их быстро ремонтируют, но во время заморозков дорожное покрытие опять разрушается."Сто три года ожидания дороги — это неслыханно. Это больше, чем жизнь большинства людей. Мы даже представления об этом не имели, что еще более нелепо", — заявил шокированный местный житель. Власти признали, что проблема состояния дорог актуальна во всей стране, но указали, что недостаток финансирования мешает выполнить ремонт в предусмотренные сроки.
https://1prime.ru/20251109/britaniya-864356974.html
https://1prime.ru/20251106/ukraina-864298389.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/15/763131571_320:0:1592:954_1920x0_80_0_0_419adb8fd2cd24f719b860cace3f483f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания
Жителям пообещали отремонтировать дорогу через 103 года, сообщили СМИ
Daily Mail: в Британии жителям пообещали отремонтировать дороги через 103 года
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ.
Жителям графства Оксфордшир в Великобритании пообещали провести капитальный ремонт дороги через 103 года, сообщает Daily Mail
.
"Когда они обратились в Совет графства Оксфордшир
с просьбой отремонтировать дорогу, на которое меняли покрытие еще 42 года назад, они были шокированы, узнав среднее время ожидания. По данным последнего ежегодного исследования состояния дорог местными органами власти (ALARM), средний цикл ремонта дорог составляет 103 года", — говорится в статье.
"Все горит". В Британии выступили с предостережением для Стармера
Местные жители жалуются, что на дороге часто образуются выбоины. Их быстро ремонтируют, но во время заморозков дорожное покрытие опять разрушается.
"Сто три года ожидания дороги — это неслыханно. Это больше, чем жизнь большинства людей. Мы даже представления об этом не имели, что еще более нелепо", — заявил шокированный местный житель.
Власти признали, что проблема состояния дорог актуальна во всей стране, но указали, что недостаток финансирования мешает выполнить ремонт в предусмотренные сроки.
"Готовы вмешаться". Министр обороны Британии сделал заявление по Украине