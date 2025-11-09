https://1prime.ru/20251109/frantsiya-864347339.html

На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь

Украина выразила разочарование по поводу полученных из Франции рыболовных сетей, хоть они и были названы прочными, сообщает британское издание The Guardian. | 09.11.2025, ПРАЙМ

мировая экономика

украина

франция

швеция

the guardian

МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Украина выразила разочарование по поводу полученных из Франции рыболовных сетей, хоть они и были названы прочными, сообщает британское издание The Guardian. "Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им уже прислали довольно много бесполезных", — заявил представитель благотворительной организации Kernic Solidarités из Бретани. Президент этой организации, Жерар Ле Дюфф, отметил, что, хотя в Бретани и имеется обилие рыболовных сетей, компании, занимающиеся их переработкой, в большинстве своем прекратили свою деятельность. "У нас в этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись", — пояснил он. По данным финского телерадиовещателя Yle, старые сети, предоставленные Украине Швецией и Данией, были переоборудованы украинскими военными для защиты от российских беспилотников.

украина

франция

швеция

мировая экономика, украина, франция, швеция, the guardian