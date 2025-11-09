https://1prime.ru/20251109/frantsiya-864347339.html
На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь
На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь - 09.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь
Украина выразила разочарование по поводу полученных из Франции рыболовных сетей, хоть они и были названы прочными, сообщает британское издание The Guardian. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T07:22+0300
2025-11-09T07:22+0300
2025-11-09T07:22+0300
мировая экономика
украина
франция
швеция
the guardian
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/91/840739184_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_a975e1f145b5b985770f6e473178632c.jpg
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Украина выразила разочарование по поводу полученных из Франции рыболовных сетей, хоть они и были названы прочными, сообщает британское издание The Guardian. "Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им уже прислали довольно много бесполезных", — заявил представитель благотворительной организации Kernic Solidarités из Бретани. Президент этой организации, Жерар Ле Дюфф, отметил, что, хотя в Бретани и имеется обилие рыболовных сетей, компании, занимающиеся их переработкой, в большинстве своем прекратили свою деятельность. "У нас в этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись", — пояснил он. По данным финского телерадиовещателя Yle, старые сети, предоставленные Украине Швецией и Данией, были переоборудованы украинскими военными для защиты от российских беспилотников.
https://1prime.ru/20251106/ukraina-864296252.html
https://1prime.ru/20251102/zelenskiy-864145347.html
украина
франция
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/91/840739184_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_b3ef29c3c61997f5056f9201cc503f67.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, франция, швеция, the guardian
Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ШВЕЦИЯ, The Guardian
На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь
Guardian: Франция направила Украине старые и изношенные рыболовные сети
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ.
Украина выразила разочарование по поводу полученных из Франции рыболовных сетей, хоть они и были названы прочными, сообщает британское издание The Guardian
.
"Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им уже прислали довольно много бесполезных", — заявил представитель благотворительной организации Kernic Solidarités из Бретани.
"Сейчас же!" Во Франции выступили с дерзким призывом по Украине
Президент этой организации, Жерар Ле Дюфф, отметил, что, хотя в Бретани и имеется обилие рыболовных сетей, компании, занимающиеся их переработкой, в большинстве своем прекратили свою деятельность.
"У нас в этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись", — пояснил он.
По данным финского телерадиовещателя Yle, старые сети, предоставленные Украине Швецией
и Данией
, были переоборудованы украинскими военными для защиты от российских беспилотников.
"Хватит!". Во Франции выступили с резким призывом к Зеленскому