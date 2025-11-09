Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251109/frantsiya-864347339.html
На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь
На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь - 09.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь
Украина выразила разочарование по поводу полученных из Франции рыболовных сетей, хоть они и были названы прочными, сообщает британское издание The Guardian. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T07:22+0300
2025-11-09T07:22+0300
мировая экономика
украина
франция
швеция
the guardian
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/91/840739184_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_a975e1f145b5b985770f6e473178632c.jpg
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Украина выразила разочарование по поводу полученных из Франции рыболовных сетей, хоть они и были названы прочными, сообщает британское издание The Guardian. "Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им уже прислали довольно много бесполезных", — заявил представитель благотворительной организации Kernic Solidarités из Бретани. Президент этой организации, Жерар Ле Дюфф, отметил, что, хотя в Бретани и имеется обилие рыболовных сетей, компании, занимающиеся их переработкой, в большинстве своем прекратили свою деятельность. "У нас в этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись", — пояснил он. По данным финского телерадиовещателя Yle, старые сети, предоставленные Украине Швецией и Данией, были переоборудованы украинскими военными для защиты от российских беспилотников.
https://1prime.ru/20251106/ukraina-864296252.html
https://1prime.ru/20251102/zelenskiy-864145347.html
украина
франция
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/91/840739184_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_b3ef29c3c61997f5056f9201cc503f67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, франция, швеция, the guardian
Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ШВЕЦИЯ, The Guardian
07:22 09.11.2025
 
На Западе раскрыли, как французы опешили от реакции украинцев на помощь

Guardian: Франция направила Украине старые и изношенные рыболовные сети

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛазурный берег, Франция
Лазурный берег, Франция - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Лазурный берег, Франция. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Украина выразила разочарование по поводу полученных из Франции рыболовных сетей, хоть они и были названы прочными, сообщает британское издание The Guardian.
"Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им уже прислали довольно много бесполезных", — заявил представитель благотворительной организации Kernic Solidarités из Бретани.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"Сейчас же!" Во Франции выступили с дерзким призывом по Украине
6 ноября, 17:48
Президент этой организации, Жерар Ле Дюфф, отметил, что, хотя в Бретани и имеется обилие рыболовных сетей, компании, занимающиеся их переработкой, в большинстве своем прекратили свою деятельность.
"У нас в этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись", — пояснил он.
По данным финского телерадиовещателя Yle, старые сети, предоставленные Украине Швецией и Данией, были переоборудованы украинскими военными для защиты от российских беспилотников.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
"Хватит!". Во Франции выступили с резким призывом к Зеленскому
2 ноября, 05:35
 
Мировая экономикаУКРАИНАФРАНЦИЯШВЕЦИЯThe Guardian
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала