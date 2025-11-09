https://1prime.ru/20251109/gaz-864348396.html

В ЕК рассказали о прогнозах по снижению импорта российского газа

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – ПРАЙМ. ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. "ЕС значительно сократил зависимость от России в части импорта энергоносителей в рамках плана REPowerEU, запущенного в 2022 году. Импорт газа (как СПГ, так и трубопроводного) из России значительно сократился: с 45% в 2021 году до 19% в 2024 году. Прогнозируется дальнейшее падение до 13% в 2025 году в связи с прекращением транзита российского газа через Украину", - сообщил собеседник агентства. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году. Украина 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые стала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

