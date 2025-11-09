Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК рассказали о прогнозах по снижению импорта российского газа - 09.11.2025, ПРАЙМ
В ЕК рассказали о прогнозах по снижению импорта российского газа
В ЕК рассказали о прогнозах по снижению импорта российского газа - 09.11.2025, ПРАЙМ
В ЕК рассказали о прогнозах по снижению импорта российского газа
ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину, сообщил РИА Новости... | 09.11.2025, ПРАЙМ
газ
украина
европа
киев
марио драги
ес
газпром
ецб
украина
европа
киев
газ, украина, европа, киев, марио драги, ес, газпром, ецб
Газ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Марио Драги, ЕС, Газпром, ЕЦБ
08:38 09.11.2025
 
В ЕК рассказали о прогнозах по снижению импорта российского газа

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – ПРАЙМ. ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
"ЕС значительно сократил зависимость от России в части импорта энергоносителей в рамках плана REPowerEU, запущенного в 2022 году. Импорт газа (как СПГ, так и трубопроводного) из России значительно сократился: с 45% в 2021 году до 19% в 2024 году. Прогнозируется дальнейшее падение до 13% в 2025 году в связи с прекращением транзита российского газа через Украину", - сообщил собеседник агентства.
Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.
Украина 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые стала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
ГазУКРАИНАЕВРОПАКиевМарио ДрагиЕСГазпромЕЦБ
 
 
