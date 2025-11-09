https://1prime.ru/20251109/indeks-864345951.html

Индекс потребительских цен Китая в октябре вырос на 0,2%

2025-11-09T05:56+0300

ПЕКИН, 9 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в октябре вырос на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР. По итогам десяти месяцев 2025 года показатель в годовом исчислении снизился на 0,1%. CPI в городах в октябре в годовом выражении вырос на 0,3%, а в сельской местности - снизился на 0,2%. Цены на продовольственные товары по сравнению с октябрем 2024 года упали на 2,9%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,9%, цены на потребительские товары упали на 0,2%, услуги подорожали на 0,8%. Цены на свежие фрукты в октябре в годовом выражении снизились на 2%, овощи и зелень подешевели на 7,3%, цены на мясо упали на 7,4%, в том числе свинина подешевела на 16%, говядина и баранина подорожали на 5,6% и 2,4% соответственно. Продукция водного промысла подорожала на 2%, яйца подешевели на 11,6%, молочная продукция подешевела на 1,7%, цены на алкоголь упали на 2%. Одежда в Китае в октябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года подорожала на 1,8%, обувь - на 1,5%. Цены на услуги здравоохранения в октябре выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия повысились на 0,9%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 1,5%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в октябре в годовом выражении снизился на 2,1%. Согласно официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%, по итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а также в июле 2025 года. Дефляция была зафиксирована в июле, октябре и ноябре прошлого года, а также с февраля по май и с августа по сентябрь 2025 года.

