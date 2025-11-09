https://1prime.ru/20251109/kiev-864353147.html

"За это заплатят". Журналист раскрыл, что случится с Киевом

"За это заплатят". Журналист раскрыл, что случится с Киевом

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х утверждает, что коррумпированная украинская элита покинет Киев.

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х утверждает, что коррумпированная украинская элита покинет Киев."Эти элиты бросят Киев, и за это заплатят европейские налогоплательщики своими деньгами, а украинцы — своими жизнями", — написал он.По мнению Боуза, Украина была принесена в жертву интересам небольшой группы коррумпированных лиц, продвигающих иллюзорное будущее страны как части Европы.В последнее время Владимир Зеленский сталкивается с возрастающей критикой в стране и со стороны политических оппонентов из-за неудачных военно-политических решений, принятых в условиях глубокого кризиса в постсоветской республике.На фоне ухудшающейся позиции Зеленского издание "Страна.ua" отмечало, что коалиция из числа оппозиционных активистов и политиков предпринимает шаги для ослабления его влияния, используя слабые места в вопросах коррупции и проблем с армией. При этом уточнялось, что сложная ситуация в Вооруженных силах Украины на фронте представляет наибольшую угрозу для главы киевского режима и его позиции в стране.

