"За это заплатят". Журналист раскрыл, что случится с Киевом - 09.11.2025
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что случится с Киевом
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что случится с Киевом - 09.11.2025, ПРАЙМ
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что случится с Киевом
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х утверждает, что коррумпированная украинская элита покинет Киев. | 09.11.2025, ПРАЙМ
общество
мировая экономика
украина
киев
владимир зеленский
европа
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х утверждает, что коррумпированная украинская элита покинет Киев."Эти элиты бросят Киев, и за это заплатят европейские налогоплательщики своими деньгами, а украинцы — своими жизнями", — написал он.По мнению Боуза, Украина была принесена в жертву интересам небольшой группы коррумпированных лиц, продвигающих иллюзорное будущее страны как части Европы.В последнее время Владимир Зеленский сталкивается с возрастающей критикой в стране и со стороны политических оппонентов из-за неудачных военно-политических решений, принятых в условиях глубокого кризиса в постсоветской республике.На фоне ухудшающейся позиции Зеленского издание "Страна.ua" отмечало, что коалиция из числа оппозиционных активистов и политиков предпринимает шаги для ослабления его влияния, используя слабые места в вопросах коррупции и проблем с армией. При этом уточнялось, что сложная ситуация в Вооруженных силах Украины на фронте представляет наибольшую угрозу для главы киевского режима и его позиции в стране.
украина
киев
европа
15:23 09.11.2025
 
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что случится с Киевом

Боуз: коррумпированная украинская элита уйдет из Киева

Киев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х утверждает, что коррумпированная украинская элита покинет Киев.

"Эти элиты бросят Киев, и за это заплатят европейские налогоплательщики своими деньгами, а украинцы — своими жизнями", — написал он.

По мнению Боуза, Украина была принесена в жертву интересам небольшой группы коррумпированных лиц, продвигающих иллюзорное будущее страны как части Европы.
В последнее время Владимир Зеленский сталкивается с возрастающей критикой в стране и со стороны политических оппонентов из-за неудачных военно-политических решений, принятых в условиях глубокого кризиса в постсоветской республике.
На фоне ухудшающейся позиции Зеленского издание "Страна.ua" отмечало, что коалиция из числа оппозиционных активистов и политиков предпринимает шаги для ослабления его влияния, используя слабые места в вопросах коррупции и проблем с армией. При этом уточнялось, что сложная ситуация в Вооруженных силах Украины на фронте представляет наибольшую угрозу для главы киевского режима и его позиции в стране.
