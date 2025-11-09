Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров
ПЕКИН, 9 ноя – ПРАЙМ. Китай до 27 ноября 2026 года приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства коммерции КНР. "С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года (Уведомление об усилении контроля за экспортом в США соответствующих товаров двойного назначения)", - говорится в заявлении ведомства. Китай в декабре 2024 года опубликовал уведомление №46 об усилении контроля за экспортом некоторых товаров двойного назначения в США в целях обеспечения национальной безопасности и интересов. Во втором параграфе уведомления указано, что с даты публикации документа будет запрещен экспорт в США товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. Вместе с тем сообщалось о введении более строгих проверок конечного пользователя и конечного назначения в отношении экспортируемых в США товаров двойного назначения, связанных с графитом.
мировая экономика, сша, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР
07:27 09.11.2025
 
ПЕКИН, 9 ноя – ПРАЙМ. Китай до 27 ноября 2026 года приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства коммерции КНР.
"С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года (Уведомление об усилении контроля за экспортом в США соответствующих товаров двойного назначения)", - говорится в заявлении ведомства.
Китай в декабре 2024 года опубликовал уведомление №46 об усилении контроля за экспортом некоторых товаров двойного назначения в США в целях обеспечения национальной безопасности и интересов. Во втором параграфе уведомления указано, что с даты публикации документа будет запрещен экспорт в США товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. Вместе с тем сообщалось о введении более строгих проверок конечного пользователя и конечного назначения в отношении экспортируемых в США товаров двойного назначения, связанных с графитом.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙКНР
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
