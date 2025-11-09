https://1prime.ru/20251109/kitaj-864347487.html
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров
ПЕКИН, 9 ноя – ПРАЙМ. Китай до 27 ноября 2026 года приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства коммерции КНР.
"С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года (Уведомление об усилении контроля за экспортом в США соответствующих товаров двойного назначения)", - говорится в заявлении ведомства.
Китай в декабре 2024 года опубликовал уведомление №46 об усилении контроля за экспортом некоторых товаров двойного назначения в США в целях обеспечения национальной безопасности и интересов. Во втором параграфе уведомления указано, что с даты публикации документа будет запрещен экспорт в США товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. Вместе с тем сообщалось о введении более строгих проверок конечного пользователя и конечного назначения в отношении экспортируемых в США товаров двойного назначения, связанных с графитом.
