https://1prime.ru/20251109/kitaj-864347487.html

Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров

Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров - 09.11.2025, ПРАЙМ

Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров

Китай до 27 ноября 2026 года приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T07:27+0300

2025-11-09T07:27+0300

2025-11-09T07:27+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864347487.jpg?1762662435

ПЕКИН, 9 ноя – ПРАЙМ. Китай до 27 ноября 2026 года приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства коммерции КНР. "С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года (Уведомление об усилении контроля за экспортом в США соответствующих товаров двойного назначения)", - говорится в заявлении ведомства. Китай в декабре 2024 года опубликовал уведомление №46 об усилении контроля за экспортом некоторых товаров двойного назначения в США в целях обеспечения национальной безопасности и интересов. Во втором параграфе уведомления указано, что с даты публикации документа будет запрещен экспорт в США товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. Вместе с тем сообщалось о введении более строгих проверок конечного пользователя и конечного назначения в отношении экспортируемых в США товаров двойного назначения, связанных с графитом.

сша

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, кнр