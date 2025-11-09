Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили, что в Китае нашли способ продлить жизнь до 120 лет - 09.11.2025, ПРАЙМ
На Западе заявили, что в Китае нашли способ продлить жизнь до 120 лет
На Западе заявили, что в Китае нашли способ продлить жизнь до 120 лет
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Компания из Китая, Lonvi Biosciences, работающая в сфере медицины долголетия, занимается созданием таблеток, которые потенциально могут увеличить продолжительность жизни до 100-120 лет, сообщает The New York Times."Компания (Lonvi Biosciences. — Прим. Ред.) считает, что ее таблетки в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием могут помочь людям прожить от 100 до 120 лет", — отмечено в публикации. Согласно данным издания, компания разрабатывает антивозрастные таблетки, используя соединение, найденное в экстракте виноградных косточек. "Виноградные косточки давно пользуются популярностью как здоровая пища на Западе и в традиционной китайской медицине", — сообщает газета. Lonvi Biosciences утверждает, что в косточках винограда находятся уникальные молекулы, поражающие стареющие клетки, которые не погибают естественным путем и могут навредить здоровым клеткам. Компания заявляет, что ей удалось разработать капсулы с высокой долей этих молекул. Ранее издание South China Morning Post проинформировало, что секретами долголетия жительницы Китая, отпраздновавшей в январе свое 124-летие, являются дисциплина, трёхразовое питание и оптимистичное отношение к жизни.
бизнес, общество, китай, запад, south china morning post
Бизнес, Общество , КИТАЙ, ЗАПАД, South China Morning Post
06:39 09.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Лекарственные препараты. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Компания из Китая, Lonvi Biosciences, работающая в сфере медицины долголетия, занимается созданием таблеток, которые потенциально могут увеличить продолжительность жизни до 100-120 лет, сообщает The New York Times.
"Компания (Lonvi Biosciences. — Прим. Ред.) считает, что ее таблетки в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием могут помочь людям прожить от 100 до 120 лет", — отмечено в публикации.
Согласно данным издания, компания разрабатывает антивозрастные таблетки, используя соединение, найденное в экстракте виноградных косточек.
"Виноградные косточки давно пользуются популярностью как здоровая пища на Западе и в традиционной китайской медицине", — сообщает газета.
Lonvi Biosciences утверждает, что в косточках винограда находятся уникальные молекулы, поражающие стареющие клетки, которые не погибают естественным путем и могут навредить здоровым клеткам. Компания заявляет, что ей удалось разработать капсулы с высокой долей этих молекул.
Ранее издание South China Morning Post проинформировало, что секретами долголетия жительницы Китая, отпраздновавшей в январе свое 124-летие, являются дисциплина, трёхразовое питание и оптимистичное отношение к жизни.
Заголовок открываемого материала