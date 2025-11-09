https://1prime.ru/20251109/kitay-864346470.html

На Западе заявили, что в Китае нашли способ продлить жизнь до 120 лет

МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Компания из Китая, Lonvi Biosciences, работающая в сфере медицины долголетия, занимается созданием таблеток, которые потенциально могут увеличить продолжительность жизни до 100-120 лет, сообщает The New York Times."Компания (Lonvi Biosciences. — Прим. Ред.) считает, что ее таблетки в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием могут помочь людям прожить от 100 до 120 лет", — отмечено в публикации. Согласно данным издания, компания разрабатывает антивозрастные таблетки, используя соединение, найденное в экстракте виноградных косточек. "Виноградные косточки давно пользуются популярностью как здоровая пища на Западе и в традиционной китайской медицине", — сообщает газета. Lonvi Biosciences утверждает, что в косточках винограда находятся уникальные молекулы, поражающие стареющие клетки, которые не погибают естественным путем и могут навредить здоровым клеткам. Компания заявляет, что ей удалось разработать капсулы с высокой долей этих молекул. Ранее издание South China Morning Post проинформировало, что секретами долголетия жительницы Китая, отпраздновавшей в январе свое 124-летие, являются дисциплина, трёхразовое питание и оптимистичное отношение к жизни.

