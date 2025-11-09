https://1prime.ru/20251109/konsortsium-864355306.html

Россия и Иран создадут морской консорциум

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум, планируют проработать детали соглашения, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок", - написал он в соцсети X. По его словам, эта договоренность стала результатом переговоров сторон в Махачкале 6-7 ноября с участием представителей крупных компаний и властей двух стран. "В ходе этого события (встречи) была достигнута договоренность о структуре и рамках этого консорциума, а также было условлено подготовить и представить детали и официальный текст в ходе переговоров в течение следующего месяца", - добавил дипломат. Джалали отметил, что "стратегической целью" создания консорциума является развитие торговли, транспортной сферы и транзита.

2025

