Россия и Иран создадут морской консорциум
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум, планируют проработать детали соглашения, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок", - написал он в соцсети X. По его словам, эта договоренность стала результатом переговоров сторон в Махачкале 6-7 ноября с участием представителей крупных компаний и властей двух стран. "В ходе этого события (встречи) была достигнута договоренность о структуре и рамках этого консорциума, а также было условлено подготовить и представить детали и официальный текст в ходе переговоров в течение следующего месяца", - добавил дипломат. Джалали отметил, что "стратегической целью" создания консорциума является развитие торговли, транспортной сферы и транзита.
