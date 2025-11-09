Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Иран создадут морской консорциум - 09.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран создадут морской консорциум
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум, планируют проработать детали соглашения, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок", - написал он в соцсети X. По его словам, эта договоренность стала результатом переговоров сторон в Махачкале 6-7 ноября с участием представителей крупных компаний и властей двух стран. "В ходе этого события (встречи) была достигнута договоренность о структуре и рамках этого консорциума, а также было условлено подготовить и представить детали и официальный текст в ходе переговоров в течение следующего месяца", - добавил дипломат. Джалали отметил, что "стратегической целью" создания консорциума является развитие торговли, транспортной сферы и транзита.
россия, бизнес, иран, москва, махачкала
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ИРАН, МОСКВА, Махачкала
20:34 09.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум, планируют проработать детали соглашения, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок", - написал он в соцсети X.
По его словам, эта договоренность стала результатом переговоров сторон в Махачкале 6-7 ноября с участием представителей крупных компаний и властей двух стран.
"В ходе этого события (встречи) была достигнута договоренность о структуре и рамках этого консорциума, а также было условлено подготовить и представить детали и официальный текст в ходе переговоров в течение следующего месяца", - добавил дипломат.
Джалали отметил, что "стратегической целью" создания консорциума является развитие торговли, транспортной сферы и транзита.
