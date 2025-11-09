Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые впервые поймали сигнал с "инопланетного корабля" - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251109/kosmos-864347706.html
Ученые впервые поймали сигнал с "инопланетного корабля"
Ученые впервые поймали сигнал с "инопланетного корабля" - 09.11.2025, ПРАЙМ
Ученые впервые поймали сигнал с "инопланетного корабля"
Ученым удалось впервые уловить радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется в сторону Земли, сообщает портал The Astronomer’s Telegram. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T07:54+0300
2025-11-09T07:54+0300
южная африка
гарвардский университет
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ученым удалось впервые уловить радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется в сторону Земли, сообщает портал The Astronomer’s Telegram. "Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц", — говорится в сообщении. Двадцать четвертого октября радиотелескоп MeerKAT, находящийся в Южной Африке, зафиксировал этот радиосигнал. Ранее, 28 сентября 2025 года, попытки поймать сигнал на тех же частотах не увенчались успехом. Согласно ученому из Гарвардского Университета Ави Лебу, к 16 марта следующего года, когда 3I/ATLAS будет находиться рядом с Юпитером, космический аппарат "Юнона" попробует уловить сигнал от объекта на низких частотах. Объект 3I/ATLAS впервые заметили 1 июля. Впоследствии ученые выяснили, что это комета, происхождение которой связано с другой звездной системой. Ее кома, представляющая собой облако газа и пыли вокруг ядра, имеет диаметр примерно 24 километра. Компьютерное моделирование оценило её возраст в более чем семь с половиной миллиардов лет, что делает её старше Солнца на три миллиарда лет. Это может быть самая древняя комета из всех, что когда-либо наблюдались. В сентябре Леб отметил, что этот межзвездный объект, проходящий через Солнечную систему, начал странно менять цвет, что свидетельствует об "аномальной эволюции".Поглощение ОН (радиосигнала) — это процесс, при котором радиоволны теряют энергию при взаимодействии с веществом, например, с материалами стен зданий или с газами в атмосфере. Это явление вызывает ослабление сигнала, что ограничивает радиус действия беспроводной связи, а также приводит к появлению спектральных линий поглощения в радиоастрономии, когда радиоизлучение проходит через холодный газ.
южная африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ab4c89cddcc618650f099659a693d60f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная африка, гарвардский университет, в мире
Южная Африка, Гарвардский университет, В мире
07:54 09.11.2025
 
Ученые впервые поймали сигнал с "инопланетного корабля"

Astronomers Telegram: с космического объекта 3I/ATLAS удалось получить первый сигнал

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Ночная планета Земля . Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ученым удалось впервые уловить радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется в сторону Земли, сообщает портал The Astronomer’s Telegram.
"Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц", — говорится в сообщении.
Двадцать четвертого октября радиотелескоп MeerKAT, находящийся в Южной Африке, зафиксировал этот радиосигнал. Ранее, 28 сентября 2025 года, попытки поймать сигнал на тех же частотах не увенчались успехом.
Согласно ученому из Гарвардского Университета Ави Лебу, к 16 марта следующего года, когда 3I/ATLAS будет находиться рядом с Юпитером, космический аппарат "Юнона" попробует уловить сигнал от объекта на низких частотах.
Объект 3I/ATLAS впервые заметили 1 июля. Впоследствии ученые выяснили, что это комета, происхождение которой связано с другой звездной системой. Ее кома, представляющая собой облако газа и пыли вокруг ядра, имеет диаметр примерно 24 километра. Компьютерное моделирование оценило её возраст в более чем семь с половиной миллиардов лет, что делает её старше Солнца на три миллиарда лет. Это может быть самая древняя комета из всех, что когда-либо наблюдались. В сентябре Леб отметил, что этот межзвездный объект, проходящий через Солнечную систему, начал странно менять цвет, что свидетельствует об "аномальной эволюции".
Поглощение ОН (радиосигнала) — это процесс, при котором радиоволны теряют энергию при взаимодействии с веществом, например, с материалами стен зданий или с газами в атмосфере. Это явление вызывает ослабление сигнала, что ограничивает радиус действия беспроводной связи, а также приводит к появлению спектральных линий поглощения в радиоастрономии, когда радиоизлучение проходит через холодный газ.
 
Южная АфрикаГарвардский университетВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала