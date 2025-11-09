https://1prime.ru/20251109/kosmos-864347706.html

Ученые впервые поймали сигнал с "инопланетного корабля"

Ученым удалось впервые уловить радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется в сторону Земли, сообщает портал The Astronomer’s Telegram. | 09.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ученым удалось впервые уловить радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который движется в сторону Земли, сообщает портал The Astronomer’s Telegram. "Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц", — говорится в сообщении. Двадцать четвертого октября радиотелескоп MeerKAT, находящийся в Южной Африке, зафиксировал этот радиосигнал. Ранее, 28 сентября 2025 года, попытки поймать сигнал на тех же частотах не увенчались успехом. Согласно ученому из Гарвардского Университета Ави Лебу, к 16 марта следующего года, когда 3I/ATLAS будет находиться рядом с Юпитером, космический аппарат "Юнона" попробует уловить сигнал от объекта на низких частотах. Объект 3I/ATLAS впервые заметили 1 июля. Впоследствии ученые выяснили, что это комета, происхождение которой связано с другой звездной системой. Ее кома, представляющая собой облако газа и пыли вокруг ядра, имеет диаметр примерно 24 километра. Компьютерное моделирование оценило её возраст в более чем семь с половиной миллиардов лет, что делает её старше Солнца на три миллиарда лет. Это может быть самая древняя комета из всех, что когда-либо наблюдались. В сентябре Леб отметил, что этот межзвездный объект, проходящий через Солнечную систему, начал странно менять цвет, что свидетельствует об "аномальной эволюции".Поглощение ОН (радиосигнала) — это процесс, при котором радиоволны теряют энергию при взаимодействии с веществом, например, с материалами стен зданий или с газами в атмосфере. Это явление вызывает ослабление сигнала, что ограничивает радиус действия беспроводной связи, а также приводит к появлению спектральных линий поглощения в радиоастрономии, когда радиоизлучение проходит через холодный газ.

