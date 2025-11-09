Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В дилерской сети установили ограничение продаж Lada Largus - 09.11.2025
В дилерской сети установили ограничение продаж Lada Largus
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, сообщили РИА Новости в Росстандарте. В ведомстве добавили, что в соответствии с обращением Национального автомобильного союза (НАС) Росстандарт запросил информацию у "АвтоВАЗа" о возможном несоответствии автомобилей Lada Largus требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". "АО "Автоваз" проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов", — рассказали в Росстандарте. В ведомстве добавили, что при обращении клиентов выполняется гарантийный ремонт, все выполненные на данный момент ремонты результативны, повторных обращений клиентов нет. "Одновременно специалисты АО "Автоваз" совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают проведение анализа и поиск причин возможного несоответствия", — отметили в Росстандарте.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
18:30 09.11.2025 (обновлено: 18:44 09.11.2025)
 
В дилерской сети установили ограничение продаж Lada Largus

В дилерской сети установили ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus

Автомобиль Lada Largus Универсал
Автомобиль Lada Largus Универсал. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, сообщили РИА Новости в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что в соответствии с обращением Национального автомобильного союза (НАС) Росстандарт запросил информацию у "АвтоВАЗа" о возможном несоответствии автомобилей Lada Largus требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
"АО "Автоваз" проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов", — рассказали в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что при обращении клиентов выполняется гарантийный ремонт, все выполненные на данный момент ремонты результативны, повторных обращений клиентов нет.
"Одновременно специалисты АО "Автоваз" совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают проведение анализа и поиск причин возможного несоответствия", — отметили в Росстандарте.
Заголовок открываемого материала