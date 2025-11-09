https://1prime.ru/20251109/lada-864354749.html

В дилерской сети установили ограничение продаж Lada Largus

2025-11-09T18:30+0300

экономика

бизнес

россия

росстандарт

автоваз

lada vision 4x4

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, сообщили РИА Новости в Росстандарте. В ведомстве добавили, что в соответствии с обращением Национального автомобильного союза (НАС) Росстандарт запросил информацию у "АвтоВАЗа" о возможном несоответствии автомобилей Lada Largus требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". "АО "Автоваз" проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов", — рассказали в Росстандарте. В ведомстве добавили, что при обращении клиентов выполняется гарантийный ремонт, все выполненные на данный момент ремонты результативны, повторных обращений клиентов нет. "Одновременно специалисты АО "Автоваз" совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают проведение анализа и поиск причин возможного несоответствия", — отметили в Росстандарте.

Новости

бизнес, россия, росстандарт, автоваз, lada vision 4x4