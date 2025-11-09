https://1prime.ru/20251109/lada-864354749.html
В дилерской сети установили ограничение продаж Lada Largus
В дилерской сети установили ограничение продаж Lada Largus - 09.11.2025, ПРАЙМ
В дилерской сети установили ограничение продаж Lada Largus
Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T18:30+0300
2025-11-09T18:30+0300
2025-11-09T18:44+0300
экономика
бизнес
россия
росстандарт
автоваз
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/85/842578511_40:0:3000:1665_1920x0_80_0_0_a034c16bda8e93a02e8a2ba9aa0b7340.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, сообщили РИА Новости в Росстандарте. В ведомстве добавили, что в соответствии с обращением Национального автомобильного союза (НАС) Росстандарт запросил информацию у "АвтоВАЗа" о возможном несоответствии автомобилей Lada Largus требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". "АО "Автоваз" проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов", — рассказали в Росстандарте. В ведомстве добавили, что при обращении клиентов выполняется гарантийный ремонт, все выполненные на данный момент ремонты результативны, повторных обращений клиентов нет. "Одновременно специалисты АО "Автоваз" совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают проведение анализа и поиск причин возможного несоответствия", — отметили в Росстандарте.
https://1prime.ru/20251107/lada--864310877.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/85/842578511_780:0:3000:1665_1920x0_80_0_0_37176fd9c9d3f8dc37a35205c7efe45d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росстандарт, автоваз, lada vision 4x4
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
В дилерской сети установили ограничение продаж Lada Largus
В дилерской сети установили ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, сообщили РИА Новости в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что в соответствии с обращением Национального автомобильного союза (НАС) Росстандарт запросил информацию у "АвтоВАЗа
" о возможном несоответствии автомобилей Lad
a Largus требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
"АО "Автоваз" проинформировало Росстандарт
о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов", — рассказали в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что при обращении клиентов выполняется гарантийный ремонт, все выполненные на данный момент ремонты результативны, повторных обращений клиентов нет.
"Одновременно специалисты АО "Автоваз" совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают проведение анализа и поиск причин возможного несоответствия", — отметили в Росстандарте.
Продажи Lada Iskra в России в октябре установили рекорд