Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров обвинил ЕС в открытом грабеже и обмане - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251109/lavrov-864349024.html
Лавров обвинил ЕС в открытом грабеже и обмане
Лавров обвинил ЕС в открытом грабеже и обмане - 09.11.2025, ПРАЙМ
Лавров обвинил ЕС в открытом грабеже и обмане
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T10:46+0300
2025-11-09T10:46+0300
россия
финансы
сергей лавров
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует. "Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков", - сказал он. "Такие действия – открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов", - добавил Лавров. "Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует", - заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, сергей лавров, мид рф, оон
РОССИЯ, Финансы, Сергей Лавров, МИД РФ, ООН
10:46 09.11.2025
 
Лавров обвинил ЕС в открытом грабеже и обмане

Лавров заявил, что легального способа отъема российских активов не существует

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует.
"Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков", - сказал он.
"Такие действия – открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов", - добавил Лавров.
"Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует", - заключил он.
 
РОССИЯФинансыСергей ЛавровМИД РФООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала