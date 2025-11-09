https://1prime.ru/20251109/lavrov-864349024.html

Лавров обвинил ЕС в открытом грабеже и обмане

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует.

россия

финансы

сергей лавров

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует. "Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков", - сказал он. "Такие действия – открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов", - добавил Лавров. "Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует", - заключил он.

россия, финансы, сергей лавров, мид рф, оон