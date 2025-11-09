https://1prime.ru/20251109/lavrov-864349024.html
Лавров обвинил ЕС в открытом грабеже и обмане
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует. | 09.11.2025, ПРАЙМ
россия
финансы
сергей лавров
мид рф
оон
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует. "Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков", - сказал он. "Такие действия – открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов", - добавил Лавров. "Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует", - заключил он.
