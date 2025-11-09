https://1prime.ru/20251109/lavrov-864349178.html

Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Конфискация замороженных активов РФ не спасёт Украину, она не сможет вернуть никакие долги, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. "Конфискация наших ЗВР (золотовалютных резервов - ред.) не спасёт киевских протеже "единой Европы"... Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится", - сказал министр. Не все в Евросоюзе, видя это, готовы слепо идти на шаги, чреватые серьезными репутационными рисками для еврозоны как территории экономической деятельности, заключил он.

