Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров
2025-11-09T10:48+0300
россия
финансы
рф
украина
сергей лавров
мид рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Конфискация замороженных активов РФ не спасёт Украину, она не сможет вернуть никакие долги, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. "Конфискация наших ЗВР (золотовалютных резервов - ред.) не спасёт киевских протеже "единой Европы"... Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится", - сказал министр. Не все в Евросоюзе, видя это, готовы слепо идти на шаги, чреватые серьезными репутационными рисками для еврозоны как территории экономической деятельности, заключил он.
