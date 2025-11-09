Лавров пообещал ЕС адекватный ответ в случае изъятия российских активов

https://1prime.ru/20251109/lavrov-864349328.html

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия в случае передачи Западом ее замороженных активов Киеву даст адекватный ответ по принципу взаимности. "Россия даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать причиненный нам ущерб", - сказал министр. "В Брюсселе и других западных столицах ещё могут образумиться и отказаться от планируемой авантюры", - заключил он.

