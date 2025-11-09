https://1prime.ru/20251109/lavrov-864349479.html
США рассматривают идею Путина по ДСНВ, заявил Лавров
2025-11-09T10:52+0300
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. США по дипломатическим каналам сообщили о рассмотрении идеи президента РФ Владимира Путина о сохранении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), рассказал в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. "Пока содержательной реакции от Вашингтона не поступало. Как нам было сказано по дипломатическим каналам, "вопрос рассматривается", - сказал министр агентству. Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
