https://1prime.ru/20251109/lavrov-864349479.html

США рассматривают идею Путина по ДСНВ, заявил Лавров

США рассматривают идею Путина по ДСНВ, заявил Лавров - 09.11.2025, ПРАЙМ

США рассматривают идею Путина по ДСНВ, заявил Лавров

США по дипломатическим каналам сообщили о рассмотрении идеи президента РФ Владимира Путина о сохранении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T10:52+0300

2025-11-09T10:52+0300

2025-11-09T10:52+0300

россия

общество

сша

рф

вашингтон

владимир путин

сергей лавров

дональд трамп

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. США по дипломатическим каналам сообщили о рассмотрении идеи президента РФ Владимира Путина о сохранении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), рассказал в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. "Пока содержательной реакции от Вашингтона не поступало. Как нам было сказано по дипломатическим каналам, "вопрос рассматривается", - сказал министр агентству. Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.

сша

рф

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, рф, вашингтон, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп, мид рф