Лавров рассказал о развитии диалога России и США - 09.11.2025
Лавров рассказал о развитии диалога России и США
Лавров рассказал о развитии диалога России и США - 09.11.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о развитии диалога России и США
Диалог РФ и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T10:54+0300
2025-11-09T10:54+0300
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Диалог РФ и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с её стороны возобновить диалог. Он идёт, но не так быстро, как хотелось бы", - сказал Лавров. Он напомнил, что весной прошли два раунда консультаций, в ходе которых был достигнут ряд договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств. "Со своей стороны, в рамках этого диалога считаем важным не ограничиваться только проблемами дипмиссий. Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас (экс-президентом США) Бараком Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Дональда Трампа", - сказал министр.
россия, мировая экономика, сша, рф, сергей лавров, барак обама, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Сергей Лавров, Барак Обама, Дональд Трамп
10:54 09.11.2025
 
Лавров рассказал о развитии диалога России и США

Лавров заявил, что диалог России и США идет, но не так быстро, как хотелось бы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги России и США
Флаги России и США
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Диалог РФ и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с её стороны возобновить диалог. Он идёт, но не так быстро, как хотелось бы", - сказал Лавров.
Он напомнил, что весной прошли два раунда консультаций, в ходе которых был достигнут ряд договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств.
"Со своей стороны, в рамках этого диалога считаем важным не ограничиваться только проблемами дипмиссий. Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас (экс-президентом США) Бараком Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Дональда Трампа", - сказал министр.
 
РОССИЯ Мировая экономика США РФ Сергей Лавров Барак Обама Дональд Трамп
 
 
