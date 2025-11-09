Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не раскрывает детали обсуждений с США по Украине, заявил Лавров - 09.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия не раскрывает все детали обсуждений с США по украинскому вопросу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "По понятным причинам мы не раскрываем все детали обсуждений с американской стороной по украинскому вопросу, хотя, когда в СМИ вбрасывают откровенные фейки, мы естественно делаем соответствующие комментарии", - сказал Лавров, отвечая на вопрос агентства, сообщала ли администрация США о своей готовности де-юре признать Крым российской территорией в рамках мирного плана по Украине.
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия не раскрывает все детали обсуждений с США по украинскому вопросу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По понятным причинам мы не раскрываем все детали обсуждений с американской стороной по украинскому вопросу, хотя, когда в СМИ вбрасывают откровенные фейки, мы естественно делаем соответствующие комментарии", - сказал Лавров, отвечая на вопрос агентства, сообщала ли администрация США о своей готовности де-юре признать Крым российской территорией в рамках мирного плана по Украине.
 
