Россия не раскрывает детали обсуждений с США по Украине, заявил Лавров

Россия не раскрывает детали обсуждений с США по Украине, заявил Лавров - 09.11.2025, ПРАЙМ

Россия не раскрывает детали обсуждений с США по Украине, заявил Лавров

Россия не раскрывает все детали обсуждений с США по украинскому вопросу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. | 09.11.2025

2025-11-09T10:57+0300

2025-11-09T10:57+0300

2025-11-09T10:57+0300

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия не раскрывает все детали обсуждений с США по украинскому вопросу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "По понятным причинам мы не раскрываем все детали обсуждений с американской стороной по украинскому вопросу, хотя, когда в СМИ вбрасывают откровенные фейки, мы естественно делаем соответствующие комментарии", - сказал Лавров, отвечая на вопрос агентства, сообщала ли администрация США о своей готовности де-юре признать Крым российской территорией в рамках мирного плана по Украине.

