Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров
Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров - 09.11.2025, ПРАЙМ
Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров
Россия на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, рассказал в интервью | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T11:02+0300
2025-11-09T11:02+0300
2025-11-09T11:02+0300
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. "Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе", - сказал министр агентству. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров
Лавров: Россия ждет от США подтверждения актуальности договоренностей по Украине