Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров - 09.11.2025, ПРАЙМ
Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров
2025-11-09T11:02+0300
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. "Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе", - сказал министр агентству. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
11:02 09.11.2025
 
Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе", - сказал министр агентству.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
 
