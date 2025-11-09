https://1prime.ru/20251109/lavrov-864350071.html

Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров

Россия ждет подтверждения актуальности договоренностей с США, заявил Лавров

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. "Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе", - сказал министр агентству. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.

