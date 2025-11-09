https://1prime.ru/20251109/lavrov-864350228.html
Диалог с США по Украине охватывает широкий спектр тем, заявил Лавров
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Дискуссия России и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Дискуссия (с США по Украине - ред.) охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту. Хотя именно так пытаются "изображать" переговоры некоторые журналисты и эксперты, что в корне неверно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос агентства, сообщала ли администрация США о своей готовности де-юре признать Крым российской территорией в рамках мирного плана по Украине.
