Диалог с США по Украине охватывает широкий спектр тем, заявил Лавров

2025-11-09T11:04+0300

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Дискуссия России и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Дискуссия (с США по Украине - ред.) охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту. Хотя именно так пытаются "изображать" переговоры некоторые журналисты и эксперты, что в корне неверно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос агентства, сообщала ли администрация США о своей готовности де-юре признать Крым российской территорией в рамках мирного плана по Украине.

